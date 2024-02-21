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Україні доведеться зробити вибір. У Пентагоні описали сценарій, якщо не буде допомоги США

Фото: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У разі відсутності допомоги США на більш ніж 60 млрд євро, Україна має обрати, за які населені пункти ЗСУ боротимуться з огляду на наявні ресурси.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.

"Послухайте, якщо ми не отримаємо більше - якщо ми не отримаємо необхідне фінансування від Сенату - ми не зможемо надати ці критично важливі пакети, і Україні доведеться зробити вибір і прийняти рішення про те, які міста, які селища вони можуть утримувати з тим, що у них є і які партнери можуть продовжувати постачати їх", - сказала вона.

При цьому, на думку Сінгх, Авдіївка - це був стратегічний вивід (військ, - ред.), який Україна зробила, щоб зберегти свою артилерію та боєприпаси, хоча "є й інші міста, що знаходяться під вогнем, під загрозою".

"Я б вас направила до українців. Я впевнена, що вони не збираються розкривати вам свої бойові плани, але вони безперечно знаходяться на передовій, борючись кожен божий день за кожен дюйм території. Але я не можу говорити про кожне конкретне місто", - констатувала вона, відмовившись називати населені пункти, які можуть опинитися під загрозою після виведення ЗСУ з Авдіївки.

Блокування законопроекту щодо допомоги Україні в Сенаті

Сенат США на голосуванні 8 лютого заблокував законопроект про виділення фінансування на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню та безпеки американського кордону. За результатами голосування в Сенаті в ніч проти 8 лютого, 49 законодавців виступили "за" ухвалення ініціативи, і 50 були "проти". Загалом потрібно було 60 голосів, щоб розпочалася робота із законодавчої ініціативи.

Нагадаємо, республіканці висунули умови демократам щодо схвалення допомоги Україні. Йдеться про безпеку кордону. Буквально нещодавно у Палаті представників США представили змінену версію пакету заходів щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також забезпечення безпеки кордонів, який було представлено минулого тижня.

Відхід ЗСУ з Авдіївки

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки на Донеччині.

При цьому вже 19 лютого у звіті Інституту вивчення війни зазначали, що ЗСУ, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік Авдіївки, що призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту російсько-української війни.

При цьому, за даними NYT, росіяни продовжили свій наступ після "захоплення" Авдіївки на Донеччині. Наразі наступ окупантів розділився на п'ять основних напрямків, а становище є найнебезпечнішим з початку війни.

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