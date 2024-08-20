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На следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключения света, - глава "Укрэнерго"

Украина, Вторник 20 августа 2024 20:54
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На следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключения света, - глава "Укрэнерго" Фото: глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В случае отсутствия форс-мажоров, на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"Пока будет сохраняться жара (к счастью, выглядит так, что она будет не очень продолжительной) - будут определенные дефицитные часы в течение каждых суток, каждого рабочего дня. Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше. И в такие вечерние часы могут быть применены одна или две очереди отключений", - сказал Кудрицкий.

Он отметил, что в конце недели ожидается определенное спадание жары, а также введение в работу дополнительных энергоблоков на определенных электростанциях, что позволит скомпенсировать дефицит.

"И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений", - добавил глава "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

Напомним, после длительного перерыва на этой неделе в Украине снова начали отключать электроэнергию. Причиной стал дефицит в энергосистеме из-за возвращения жары.

Однако сейчас свет выключают только в вечерние часы.

В частности, завтра, 21 августа, графики отключений света будут применяться с 16:00 до 24:00.

Как отметил эксперт в сфере энергетики Владимир Омельченко, в Украине графики отключения света могут прекратить применять уже на следующей неделе. Причиной является прогнозируемое похолодание.

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Укрэнерго Электроэнергия Отключения света
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