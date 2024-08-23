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Запорожская АЭС снова на грани блэкаута: россияне повредили линию питания

Энергодар, Пятница 23 августа 2024 11:28
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Запорожская АЭС снова на грани блэкаута: россияне повредили линию питания Фото: россияне повредили линию питания на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты повредили одну из двух линий электропередач, питающих оккупированную Запорожскую АЭС. Станция оказалась на грани блэкаута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

В четверг, 22 августа, из-за российских обстрелов произошло повреждение внешней воздушной линии ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная". Через нее временно оккупированная Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения потребностей.

В настоящее время ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи ВЛ-750кВ "Днепровская".

"Энергоатом" отмечает, что в случае ее повреждения возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейнов выдержки топлива ЗАЭС.

Украинские энергетики подклюют, что под "управлением" российских захватчиков невозможно обеспечить безаварийную эксплуатацию станции.

"Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора - "Энергоатома", а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику. Это единственный путь к восстановлению ядерной и радиационной безопасности всего континента", - говорится в сообщении.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция является самой большой АЭС в Украине и Европе. Станция с 4 марта 2022 находится под российской оккупацией. Захватчики заминировали часть территории станции, а также разместили там своих солдат.

Кроме того, россияне неоднократно совершали провокации на территории ЗАЭС. Да, недавно на Запорожской АЭС возник пожар. Возможными причинами пожара считают халатность россиян или поджог.

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Запорожская АЭС Энергоатом
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