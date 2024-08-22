В "Укрэнерго" рассказали, будут ли завтра выключать свет по графикам
В Украине в пятницу, 23 августа, отключения электроэнергии по графикам не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Завтра, 23 августа, применение отключений не прогнозируется", - говорится в сообщении.
В то же время в "Укрэнерго" отметили, что при изменении ситуации о мерах ограничения сообщат дополнительно
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно", - просят украинцев энергетики.
Отключение света в Украине
Напомним, после длительного перерыва на этой неделе в Украине снова начали отключать электроэнергию. Причиной стал дефицит в энергосистеме из-за возвращения жары.
Однако отключения были недолгими. Так, сегодня в Украине свет не выключают.
Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что в случае отсутствия форс-мажоров на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии.
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