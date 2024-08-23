Часть центра Чернигова осталась без света

Часть центра Чернигова сегодня, 23 августа, осталась без света. Обесточены более 14 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго" в Telegram.

Как отмечается, в Чернигове было аварийно отключено сразу несколько линий электропередачи. Без электроснабжения 14046 абонентов в центре города.

"Делаем все, чтобы возобновить электроснабжение как можно скорее", - отмечают энергетики.

Напомним, по сообщениям Укрэнерго, 23 августа в Украине не будут выключать свет. Сегодня графики отключений не действуют, но украинцев призывают быть экономными.