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Часть центра Чернигова осталась без света

Чернигов, Пятница 23 августа 2024 11:05
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Часть центра Чернигова осталась без света Фото: центр Чернигова частично без света 23 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Часть центра Чернигова сегодня, 23 августа, осталась без света. Обесточены более 14 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго" в Telegram.

Как отмечается, в Чернигове было аварийно отключено сразу несколько линий электропередачи. Без электроснабжения 14046 абонентов в центре города.

"Делаем все, чтобы возобновить электроснабжение как можно скорее", - отмечают энергетики.

Напомним, по сообщениям Укрэнерго, 23 августа в Украине не будут выключать свет. Сегодня графики отключений не действуют, но украинцев призывают быть экономными.

Ситуация со светом в Украине

Россия в 2024 году возобновила масштабные обстрелы энергетики Украины. Были уничтожены несколько крупных ТЭС, в частности, Змиевская в Харьковской области, Трипольская в Киевской области и Бурштынская в Ивано-Франковской области.

В результате серьезных повреждений в Украине вводили отключения света по графикам. Ситуация со светом усугубилась во время аномальной жары в июле. Из-за погоды выросло потребление электроэнергии, а генерация не могла покрыть дефицит.

РБК-Украина спросило эксперта, когда в Украине перестанут отключать свет по графику. Подробнее об этом - в нашем материале.

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Чернигов Электроэнергия Отключения света Энергетики
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