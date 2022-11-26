Кроме уклонения от уплаты налогов Жеваго подозревают еще и в работе на Россию

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски на предприятиях, связанных с бывшим народным депутатом Константином Жеваго. Проверяется возможная причастность Жеваго и других подконтрольных ему лиц к коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"В рамках расследования уголовного производства следователи ДБР проводят обыски на предприятиях, связанных с бывшим народным депутатом Жеваго. Проверяется возможная причастность Жеваго и других подконтрольных ему лиц к коллаборационной деятельности, работе его предприятий в пользу РФ", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет, в частности, о предприятиях корпорации "Артериум".

Также, как отметил источник, следственные действия проводятся дома у лиц, осуществляющих от имени Жеваго хозяйственную деятельность в Украине и покупающих недвижимость и активы предприятий реального сектора экономики в пользу экс-нардепа.

"Существует устойчивая взаимная финансово-хозяйственная связь между Жеваго и этими предприятиями", - пишет Интерфакс-Украина.

Как известно, ранее Бюро экономической безопасности открыло уголовное производство в отношении компаний Жеваго, подозреваемых в умышленном занижении рентной платы за пользование недрами на 10 млрд грн.

В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований по другому делу – как владельца банка "Финансы и Кредит" его подозревают в организации растраты 113 млн долларов банка (эквивалент 2019 г. около 2,5 млрд грн). Он до сих пор находится в розыске по официальной базе МВД.

При этом состояние Константина Жеваго Forbes оценивает в 2,4 млрд долларов - по версии издания, он является третьим самым богатым украинцем.

Бизнес Жеваго включает в себя производство медикаментов. Корпорация "Артериум", более 90% которой принадлежит Жеваго, лидер на украинском розничном рынке антибиотиков по продаже в денежном эквиваленте.

Более 11% проданных в Украине антибиотиков в 2020-2021 годах приходилось на компанию Жеваго. После начала полномасштабного вторжения России "Артериум" Жеваго продолжал вести бизнес в стране-агрессоре.