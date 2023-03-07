Суд арестовал на 46 миллиардов доли в трех ГОК Ferrexpo, принадлежащих Жеваго

Киевский хозсуд по иску Фонда гарантирования вкладов решил арестовать активы собственника банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Речь идет о возмещении убытков банка на 46 млрд. грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Соответствующее решение было принято Хозяйственным судом г. Киева по заявлению Фонда об обеспечении иска.

"Принимая это решение, суд учел предоставленные Фондом подтверждение того, что ответчик в течение длительного времени пытался разными способами скрывать факт владения принадлежащим ему имуществом, на средства которого в будущем могут быть удовлетворены исковые требования Фонда к Константину Жеваго", - говорится в сообщении.

В результате суд наложил арест на следующие активы:

часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ЧАО "ПОЛТАВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ";

часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ООО "ЕРИСТОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ";

часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ООО "БИЛАНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ";

которые косвенно принадлежат Константину Жеваго через FERREXPO AG.

Кроме того, суд запретил другим связанным с ним компаниям отчуждать указанные активы.