В Украине с 2026 года оставят только один вид социальной помощи
В Украине планируют реформировать систему соцподдержки и ввести единый вид выплат - базовую социальную помощь. Соответствующий законопроект подготовило Министерство социальной политики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона, размещенный для на сайте министерства.
Что изменится
В случае принятия Верховной Радой закона:
- С 1 января 2026 года нынешние выплаты для малообеспеченных семей и часть других пособий планируют объединить в единую систему.
- Помощь будет рассчитываться в зависимости от доходов семьи: как разница между установленной государством "базовой величиной" и средним доходом семьи.
- Для первого члена семьи базовая величина составит 100%, для каждого следующего - 70%. Для детей и людей с инвалидностью I-II группы - также 100%.
-
- Предлагается администратором базовой социальной помощи решением Кабинета Министров Украины определить отдельный орган.
Зачем вводят
По данным Минсоцполитики, сейчас существует более 180 различных выплат, часть из которых привязана к прожиточному минимуму, что уже не выполняет свою роль индикатора бедности. Это делает систему запутанной и неэффективной.
Реформа должна
- сделать выплаты более адресными,
- повысить их размер для наиболее уязвимых категорий,
- упростить оформление через цифровые сервисы (в частности портал "Дія").
Контекст
Новая система соцподдержки также соответствует обязательствам Украины перед МВФ. Законопроект предусматривает внесение изменений в ряд законов, в том числе относительно помощи семьям с детьми, пенсионного страхования и занятости.
Эксперимент правительства
Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта базовой социальной помощи. Размер базовой величины для расчета помощи составит 4500 гривен.
Проект предусматривает два этапа:
с 1 июля 2025 года - базовую социальную помощь начнут получать граждане, которые уже имеют одну из таких госпомощей:
- малообеспеченные семьи,
- одинокие матери,
- многодетные семьи,
- дети, родители которых уклоняются от алиментов или неизвестно где находятся;
с 1 октября 2025 года - круг участников расширится на другие семьи или лиц, которые будут отвечать критериям, определенным в постановлении.
В Минсоцполитики планировали заменить все существующие виды социальной помощи одним видом - базовым.