В Украине оставят только один вид социальной помощи
В правительстве Украины планируют заменить все существующие виды социальной помощи одним видом. Базовая социальная помощь будет выплачиваться со следующего года.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время эфира с ЦЭС.
Жолнович отметила, что в Украине уже начали пилот "абсолютно автоматической помощи" - базовой социальной помощи.
"Я думаю, что мы протестируем, как она работает. И уже со следующего года будем объединять эти пособия. Все виды помощи сделаем единой, понятной, простой, но достаточно высокой", - сказала она.
Базовая социальная помощь
Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта базовой социальной помощи. Размер базовой величины для расчета помощи составит 4500 гривен.
Проект предусматривает два этапа:
с 1 июля 2025 года - базовую социальную помощь начнут получать граждане, которые уже имеют одну из таких пособий:
- малообеспеченные семьи,
- одинокие матери,
- многодетные семьи,
- дети, родители которых уклоняются от алиментов или неизвестно где находятся;
с 1 октября 2025 года - круг участников расширится на другие семьи или лиц, которые будут отвечать критериям, определенным в постановлении.
Напомним, ранее были подготовлены проекты изменений в законы относительно предоставления базовой социальной помощи и социальных стипендий и отказа от прожиточного минимума при установлении размеров выплат.
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