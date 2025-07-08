В Украине оставят только один вид социальной помощи

В правительстве Украины планируют заменить все существующие виды социальной помощи одним видом. Базовая социальная помощь будет выплачиваться со следующего года.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время эфира с ЦЭС .

Жолнович отметила, что в Украине уже начали пилот "абсолютно автоматической помощи" - базовой социальной помощи.

"Я думаю, что мы протестируем, как она работает. И уже со следующего года будем объединять эти пособия. Все виды помощи сделаем единой, понятной, простой, но достаточно высокой", - сказала она.

Базовая социальная помощь

Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта базовой социальной помощи. Размер базовой величины для расчета помощи составит 4500 гривен.

Проект предусматривает два этапа:

с 1 июля 2025 года - базовую социальную помощь начнут получать граждане, которые уже имеют одну из таких пособий:

малообеспеченные семьи,

одинокие матери,

многодетные семьи,

дети, родители которых уклоняются от алиментов или неизвестно где находятся;

с 1 октября 2025 года - круг участников расширится на другие семьи или лиц, которые будут отвечать критериям, определенным в постановлении.