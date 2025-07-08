ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине оставят только один вид социальной помощи

Украина, Вторник 08 июля 2025 10:55
UA EN RU
В Украине оставят только один вид социальной помощи Фото: Оксана Жолнович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В правительстве Украины планируют заменить все существующие виды социальной помощи одним видом. Базовая социальная помощь будет выплачиваться со следующего года.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время эфира с ЦЭС.

Жолнович отметила, что в Украине уже начали пилот "абсолютно автоматической помощи" - базовой социальной помощи.

"Я думаю, что мы протестируем, как она работает. И уже со следующего года будем объединять эти пособия. Все виды помощи сделаем единой, понятной, простой, но достаточно высокой", - сказала она.

Базовая социальная помощь

Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта базовой социальной помощи. Размер базовой величины для расчета помощи составит 4500 гривен.

Проект предусматривает два этапа:

с 1 июля 2025 года - базовую социальную помощь начнут получать граждане, которые уже имеют одну из таких пособий:

  • малообеспеченные семьи,
  • одинокие матери,
  • многодетные семьи,
  • дети, родители которых уклоняются от алиментов или неизвестно где находятся;

с 1 октября 2025 года - круг участников расширится на другие семьи или лиц, которые будут отвечать критериям, определенным в постановлении.

Напомним, ранее были подготовлены проекты изменений в законы относительно предоставления базовой социальной помощи и социальных стипендий и отказа от прожиточного минимума при установлении размеров выплат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики
Новости
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского