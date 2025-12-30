ua en ru
Правительство сократило сроки возврата акцизов: как это ударит по бизнесу

Вторник 30 декабря 2025 13:08
Правительство сократило сроки возврата акцизов: как это ударит по бизнесу Фото: Кабмин сократил срок возврата бумажных акцизов (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Решение правительства сократить сроки возврата бумажных акцизных марок ухудшает условия ведения бизнеса и может привести к значительным финансовым потерям.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в заявлении Международной торговой палаты Украины (ICC Ukraine).

Международная торговая палата Украины раскритиковала решение Кабмина сократить предельный срок возврата неиспользованных и поврежденных бумажных акцизных марок после запуска системы еАкциз.

В палате считают, что данное решение создает дополнительное давление на бизнес.

"Решение сократить период возврата неиспользованных и поврежденных бумажных акцизных марок приведет к значительным финансовым потерям для бизнеса", - заявили в ICC Ukraine.

В организации отметили, что по статистике около 5% бумажных акцизных марок повреждаются при производстве или транспортировке продукции, а возместить уплаченный заранее акциз в сжатые сроки будет проблематично.

Еще 10 ноября 2025 года ICC Ukraine обращалась к министру финансов и главе Государственной налоговой службы с предложением продлить срок возврата марок до 12 месяцев - до 1 ноября 2027 года. Это, по заявлению ассоциации, соответствовало бы логике длительного переходного периода.

"Несмотря на рекомендации бизнеса, правительство не только не учло предложение, но и сократило период с ранее заявленных восьми месяцев до шести", - подчеркнули в торговой палате.

Там считают, что данное решение особенно усложняет деятельность производителей и импортеров подакцизной продукции в условиях полномасштабной войны. Значительная часть производственных мощностей расположена за пределами Украины, что усложняет логистику, учет и возврат марок в налоговые органы.

Среди возможных последствий для бизнеса в ICC Ukraine назвали дополнительные финансовые риски из-за наличия бумажных марок без права на их возврат, рост административной нагрузки на фоне военного и экономического стресса и нарушение принципов справедливого перехода к системк еАкциза, поскольку бизнесу предоставлено недостаточно времени и несмотря на обещание адаптивного перехода.

Запуск еАкциза в Украине

Напомним, Кабинет министров Украины 26 декабря 2025 принял постановление, которым отсрочил запуск Электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет (еАкциз). Старт обязательного использования системы перенесли на 1 ноября 2026 года, а тестовый период продлили до 11 октября 2026 года.

До полноценного запуска еАкциза бизнеса разрешено использовать бумажные акцизные марки. В то же время правительство утвердило сокращенный предельный срок их возврата для возмещения ранее оплаченного акциза - до 1 мая 2027 года.

