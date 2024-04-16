Украинец впервые подал иск о российских пытках в суд Аргентины, - Reuters

В иске мужчина указал, что двое оккупантов, которых он идентифицирует по позывным или военным знакам отличия, и еще один неназванный оккупант незаконно лишили его свободы и применяли электрический ток для пыток.

Он также обвиняет своего начальника, что тот сотрудничал с оккупантами и содействовал пыткам.

"Меня задержали на работе. Потом меня пытали. Они использовали электрические разряды. Это было невероятно больно, так что я потерял сознание. Мне повезло, что я выжил. Многие люди все еще находятся там", - заявил в интервью изданию украинец, личность которого не раскрывают, чтобы обезопасить его родственников.

В иске говорится, что к уху и пальцу мужчины были прикреплены электрические провода, чтобы пытать его электротоком. Он и другие заключенные содержались в камерах площадью 10 квадратных метров, по 12-20 человек в камере.

Ибрагим Олаби, главный адвокат по этому делу, сказал, что мужчину допрашивали и пытали в течение примерно 20 дней. В конце концов его отпустили, и ему удалось бежать на подконтрольную Украине территорию.

Теперь аргентинский суд должен будет решить, примет ли он жалобу, что может занять несколько месяцев.

Если аргентинские прокуроры примут иск, это будет первое дело о военных преступлениях России в Украине, возбужденное за пределами Европы и США.