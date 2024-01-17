В Харьковской области полиция обнаружила почти 30 пыточных РФ, самая большая в Купянске

На деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили 28 пыточных, это наибольшее количество по всей Украине на текущий момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова .

Отмечается, что три из них остаются не задокументированными из-за того, что расположены в населенных пунктах, которые интенсивно обстреливают на границе с РФ.

Самый большая пыточная расположена в Купянске

Следователи Нацполиции расследуют 10 уголовных производств по пыткам в Харьковской области, в рамках которых продолжается работа с 227 потерпевшими.

"Среди крупнейших - дело о пыточной в Купянске. Здесь военные российской армии, незаконных вооруженных формирований "ЛНР/ДНР" и коллаборантов более полугода незаконно удерживали и пытали местных жителей в помещении изолятора временного содержания Купянского отдела полиции", - говорится в заявлении.

В рамках объединенного производства расследуют 73 преступления по факту жестокого обращения с гражданским населением, в частности - соединенного с умышленным убийством.

Кого пытали оккупанты в Купянске

Полиция официально считает пострадавшими от рук оккупантов в Купянской пыточной 67 человек, однако правоохранителям известно о пытках более чем 150 пострадавших в возрасте от 16 до 65 лет.

Именно такое количество людей держали в изоляторе временного содержания Купянского отдела полиции при его максимальной вместимости в 45 человек. Следователям также известно, что некоторых из них удерживали более 100 дней.

Пострадавшие - обычные украинцы в возрасте от 16 до 65 лет. Среди них были школьники, пенсионеры, учителя, директора местных предприятий и фермеры.

Оккупанты убили двух человек

Болвинов сообщил, что оккупанты избивали людей руками и ногами, резиновыми палками и трубами, электрическим током и электрошокером. Жгли на теле пластмассу, загибали руки и суставы в наручниках, заставляли работать, оказывали психологическое давление.

"В результате двое из пленников умерли, четверо считаются пропавшими без вести, еще четверо до сих пор находятся в плену. Большинство получили тяжелые психологические травмы", - сообщил полицейский.

С ними работают следователи специализированного отдела расследования военных преступлений.

Полиция хочет наказать всех предателей

Начальник следственного управления уточнил, что в рамках производства по Купянской пыточной проведены сотни следственных действий, а имеющихся доказательств уже достаточно для квалификации действий оккупантов как таких, которые были совершены в составе организованной группы.

"Задача, которая стоит перед нами, - направить в суд не один эпизод пыток, а установить и идентифицировать всех российских военных, боевиков "ЛНР/ДНР" и предателей-коллаборантов, причастных к пыткам украинцев в Купянске. Мы работаем над установлением личностей каждого палача", - добавил он.

Полицейский сообщил, что из-за того, что они постоянно скрывали свои лица, расследовать это дело трудно. Но правоохранители имеют много свидетельств потерпевших, список личного состава российских "полицейских", их "рапорты" и "журналы содержания" и уже в ближайшее время они объявят им серию подозрений.

Пыточные в Харьковской области

Недавно сообщалось, что украинские правоохранители объявили подозрения двум боевикам "ЛНР", которые пытали людей на территории завода во время оккупации Волчанска под Харьковом.

Также в сентябре 2022 года прокуратура заявляла, что в Купянске нашли очередную пыточную. Оккупанты издевались над людьми в помещении местного отдела полиции.