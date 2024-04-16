UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українець вперше подав позов про російські катування до суду Аргентини, - Reuters

Фото: суд Аргентини розглядатиме справу про катування українця (flickr by Martha Victoria)
Автор: Іван Носальський

Громадянин України подав позов до суду Аргентини щодо тортур, які застосовували стосовно нього російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У позові чоловік зазначив, що двоє окупантів, яких він ідентифікує за позивними або військовими відзнаками, і ще один неназваний окупант незаконно позбавили його волі і застосовували електричний струм для тортур.

Він також звинувачує свого начальника, що той співпрацював із окупантами та сприяв тортурам.

"Мене затримали на роботі. Потім мене катували. Вони використовували електричні розряди. Це було неймовірно боляче, тож я знепритомнів. Мені пощастило, що я вижив. Багато людей все ще перебувають там", - заявив в інтерв'ю виданню українець, особистість якого не розкривають, щоб убезпечити його родичів.

У позові йдеться, що до вуха та пальця чоловіка були прикріплені електричні дроти, щоб катувати його електрострумом. Він та інші ув'язнені утримувалися в камерах площею 10 квадратних метрів, по 12-20 осіб у камері.

Ібрагім Олабі, головний адвокат у цій справі, сказав, що чоловіка допитували та катували протягом приблизно 20 днів. Зрештою, його відпустили, і йому вдалося втекти на підконтрольну Україні територію.

Тепер аргентинський суд повинен буде вирішити, чи прийме на розгляд він скаргу, що може тривати кілька місяців.

Якщо аргентинські прокурори приймуть на розгляд позов, це буде перша справа про воєнні злочини Росії в Україні, порушену за межами Європи та США.

Катування українців в окупації

Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово вчиняли воєнні злочини на території України. Зокрема, вони обладнали катівні, куди поміщали мирних жителів.

17 січня стало відомо, що на території Харківської області поліція знайшла майже 30 катівень. Зокрема, у Куп'янську росіяни понад півроку незаконно утримували та катували місцевих мешканців у приміщенні ізолятора тимчасового тримання Куп'янського відділу поліції.

Поліція офіційно вважає постраждалими від рук окупантів у Куп'янській катівні 67 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АргентинаСудВійна Росії проти України