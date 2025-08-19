ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинец Сачко не смог: US Open-2025 без нашего теннисиста

Вторник 19 августа 2025 09:25
UA EN RU
Украинец Сачко не смог: US Open-2025 без нашего теннисиста Виталий Сачко (фото: instagram.com/vitaliy.sachko)
Автор: Екатерина Урсатий

Лучший теннисист Украины Виталий Сачко не смог преодолеть стартовый барьер отбора на US Open-2025. В первом матче квалификации он проиграл японскому спортсмену Таро Даниэлю.

О результате соревнований сообщает РБК-Украина.

US Open-2025. Квалификация. Первый раунд
Таро Даниэль (№167 ATP, Япония) - Виталий Сачко (№222 ATP, Украина) - 2:0 (6:1, 7:5)

Сачко остановился на старте квалификации US Open

Украинский теннисист Виталий Сачко (№222 ATP) завершил выступления на Открытом чемпионате США по теннису-2025 уже на старте отборочного этапа. В первом раунде квалификации он уступил представителю Японии Таро Даниэлю (№167ATP).

Поединок длился 1 час 14 минут и завершился со счетом 6:1, 7:5 в пользу японца. В первой партии Даниэль полностью контролировал ход игры, тогда как во втором сете Сачко сумел навязать борьбу, отыграть матч-пойнт и сравнять счет с 1:4 до 5:5. Однако решающие два гейма остались за соперником.

За матч украинец выполнил 4 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейка. Его оппонент ответил 5 эйсами, тремя двойными и сделал 5 брейков.

Это была первая очная встреча теннисистов. Для Сачко это второе выступление в квалификации US Open - в 2023 году он также остановился в стартовом круге. С тех пор ни один представитель Украины не играл в мужском отборе на турнире Большого шлема в США.

Таро Даниэль продолжит борьбу за выход в основную сетку и в следующем раунде встретится с победителем пары Шидех (№225 ATP, Франция) - Штруфф (№145 ATP, Германия).

В женской квалификации в этом году примут участие три украинские теннисистки, и их соперницы уже определены.

Ранее сообщили, что Костюк и Ястремская сделали рывок в мировом рейтинге WTA перед US Open.

Также читайте, что легендарный Федерер объявил о сенсационном возвращении на корт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Теннис
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия