Украина освободила ветерана ВВС США в ходе обмена пленными с Россией

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios , об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Он подтвердил информацию об освобождении ветерана ВВС и заявил, что "США приветствуют эту новость".

Отметим, что Мурекези еще в июне находился в Херсоне, где его задержали российские оккупанты, ложно обвинив в участии в проукраинских протестах.

Ветеран уже дал интервью, в котором он рассказал, что после задержания его перевели в тюрьму в Донецке, где он провел три месяца, прежде чем его освободили. Но у него не было при себе американского паспорта, поэтому не мог выехать оттуда.

Как отмечает издание, Мурекези был одним из как минимум трех американских ветеранов, арестованных Россией во время полномасштабного вторжения в Украину.

Двух других бывших военнослужащих, которые были захвачены в плен во время боевых действий вместе с украинцами в Харьковской области в июне, освободили в результате обмена пленными в сентябре.