Украина освободила ветерана ВВС США в ходе обмена пленными с Россией
Сегодня, 14 декабря, Украина освободила из российского плена ветерана Воздушных сил США Суэди Мурекези.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios, об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
Он подтвердил информацию об освобождении ветерана ВВС и заявил, что "США приветствуют эту новость".
Отметим, что Мурекези еще в июне находился в Херсоне, где его задержали российские оккупанты, ложно обвинив в участии в проукраинских протестах.
Ветеран уже дал интервью, в котором он рассказал, что после задержания его перевели в тюрьму в Донецке, где он провел три месяца, прежде чем его освободили. Но у него не было при себе американского паспорта, поэтому не мог выехать оттуда.
Как отмечает издание, Мурекези был одним из как минимум трех американских ветеранов, арестованных Россией во время полномасштабного вторжения в Украину.
Двух других бывших военнослужащих, которые были захвачены в плен во время боевых действий вместе с украинцами в Харьковской области в июне, освободили в результате обмена пленными в сентябре.
Напомним, ранее стало известно, что в среду 14 декабря прошел очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Из российского плена вернулись еще 64 военных ВСУ.
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