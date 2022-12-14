ua ru
Ср, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина освободила ветерана ВВС США в ходе обмена пленными с Россией

Новина українською →
Среда 14 декабря 2022 21:47
Украина освободила ветерана ВВС США в ходе обмена пленными с Россией Фото: Суэди Мурекези, ветеран ВВС США (t.me/ermaka2022)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 14 декабря, Украина освободила из российского плена ветерана Воздушных сил США Суэди Мурекези.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios, об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Он подтвердил информацию об освобождении ветерана ВВС и заявил, что "США приветствуют эту новость".

Отметим, что Мурекези еще в июне находился в Херсоне, где его задержали российские оккупанты, ложно обвинив в участии в проукраинских протестах.

Ветеран уже дал интервью, в котором он рассказал, что после задержания его перевели в тюрьму в Донецке, где он провел три месяца, прежде чем его освободили. Но у него не было при себе американского паспорта, поэтому не мог выехать оттуда.

Как отмечает издание, Мурекези был одним из как минимум трех американских ветеранов, арестованных Россией во время полномасштабного вторжения в Украину.

Двух других бывших военнослужащих, которые были захвачены в плен во время боевых действий вместе с украинцами в Харьковской области в июне, освободили в результате обмена пленными в сентябре.

Напомним, ранее стало известно, что в среду 14 декабря прошел очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Из российского плена вернулись еще 64 военных ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Белый дом Обмен пленными Война России против Украины
NEWS
США не ждут завершения войны в Украине до конца года, - Белый дом
США не ждут завершения войны в Украине до конца года, - Белый дом
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян