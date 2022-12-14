Україна звільнила ветерана ВПС США під час обміну полоненими з Росією
Сьогодні, 14 грудня, Україна звільнила з російського полону ветерана Повітряних сил США Суеді Мурекезі.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios, про це заявив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі.
Він підтвердив інформацію про звільнення ветерана ВПС та заявив, що "США вітають цю новину".
Зазначимо, що Мурекезі ще у червні перебував у Херсоні, де його затримали російські окупанти, хибно звинувативши в участі у проукраїнських протестах.
Ветеран уже дав інтерв'ю, в якому він розповів, що після затримання його перевели до в'язниці у Донецьку, де він провів три місяці, перш ніж його звільнили. Але він не мав при собі американського паспорта, тому не міг виїхати звідти.
Як зазначає видання, Мурекезі був одним з щонайменше трьох американських ветеранів, заарештованих Росією під час повномасштабного вторгнення в Україну.
Двох інших колишніх військовослужбовців, захоплених у полон під час бойових дій разом з українцями в Харківській області у червні, звільнили в результаті обміну полоненими у вересні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у середу 14 грудня пройшов черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. З російського полону повернулися ще 64 військові ЗСУ.
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