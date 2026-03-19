Украина обратилась к ЕС после роста цен на топливо

Он подчеркнул, танкеры российского теневого флота должны быть не только остановлены, но и конфискованы. Индивидуальные санкции должны быть расширены.

Также пришло время ввести запреты на въезд российских боевиков по всему Европейскому Союзу.

Сибига также отметил, что 20-й пакет санкций ЕС следует принять без промедления, а любой шантаж со стороны отдельных государств-членов по вопросам, не касающимся пакета, должен быть прекращен решительными действиями.

"Санкции против России - это больше, чем просто поддержка Украины или выражение солидарности с украинцами. ЕС вводит санкции против России ради себя, чтобы противостоять агрессивной военной машине России, которая представляет угрозу для каждой европейской семьи", - заявил министр.

Он добавил, что репарационный кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро не является благотворительностью, а является инвестицией в противодействие российской агрессии и поддержку мира в Европе.

По словам Сибиги, "все эти шаги являются критически важными стратегическими вопросами безопасности для всей Европы, и они являются срочными".