Україна звернулась до ЄС після зростання цін на пальне

Зростання цін на енергоносії через війну в Ірані збільшує ризик подальшої російської агресії в Європі. Щоб мінімізувати цей вплив, тиск на РФ має не зменшуватися, а навпаки - посилюватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у соцмережі Х.
Він підкреслив, танкери російського тіньового флоту повинні бути не лише зупинені, а й конфісковані. Індивідуальні санкції повинні бути розширені.
Також настав час запровадити заборони на в'їзд російських бойовиків по всьому Європейському Союзу.
Сибіга також наголосив, що 20-й пакет санкцій ЄС слід ухвалити без зволікання, а будь-який шантаж з боку окремих держав-членів з питань, що не стосуються пакета, має бути припинений рішучими діями.
"Санкції проти Росії - це більше, ніж просто підтримка України чи висловлення солідарності з українцями. ЄС запроваджує санкції проти Росії заради себе, щоб протистояти агресивній військовій машині Росії, яка становить загрозу для кожної європейської родини", - заявив міністр.
Він додав, що репараційний кредит ЄС для України у розмірі 90 млрд євро не є благодійністю, а є інвестицією в протидію російській агресії та підтримку миру в Європі.
За словами Сибіги, "усі ці кроки є критично важливими стратегічними питаннями безпеки для всієї Європи, і вони є терміновими".
Після ударів США та Ізраїлю по іранських об’єктах Тегеран оголосив про закриття Ормузької протоки.
Ця протока між Іраном і Оманом є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою - у 2025 році через неї щодня проходило близько 13 млн барелів, або приблизно 31% морських поставок.
На тлі блокування протоки світові ціни на нафту різко зросли, що спричинило подорожчання бензину.
Станом на вчора вартість нафти оновила рекордні показники з початку операції США та Ізраїлю в Ірані, її ціна перевищує 111 доларів за барель.
У відповідь на різке зростання світових цін на нафту Міністерство фінансів США тимчасово пом’якшило санкції проти Росії.
Скориставшись цим рішенням, китайські нафтові гіганти вже готуються відновити закупівлі російської нафти після тривалої перерви.