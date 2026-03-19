Україна звернулась до ЄС після зростання цін на пальне

Він підкреслив, танкери російського тіньового флоту повинні бути не лише зупинені, а й конфісковані. Індивідуальні санкції повинні бути розширені.

Також настав час запровадити заборони на в'їзд російських бойовиків по всьому Європейському Союзу.

Сибіга також наголосив, що 20-й пакет санкцій ЄС слід ухвалити без зволікання, а будь-який шантаж з боку окремих держав-членів з питань, що не стосуються пакета, має бути припинений рішучими діями.

"Санкції проти Росії - це більше, ніж просто підтримка України чи висловлення солідарності з українцями. ЄС запроваджує санкції проти Росії заради себе, щоб протистояти агресивній військовій машині Росії, яка становить загрозу для кожної європейської родини", - заявив міністр.

Він додав, що репараційний кредит ЄС для України у розмірі 90 млрд євро не є благодійністю, а є інвестицією в протидію російській агресії та підтримку миру в Європі.

За словами Сибіги, "усі ці кроки є критично важливими стратегічними питаннями безпеки для всієї Європи, і вони є терміновими".