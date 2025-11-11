ua en ru
Украина на связи: "Укрпочта" выпустит марки о героях, восстанавливающих коммуникации

Вторник 11 ноября 2025 14:27
Новая серия будет состоять из 4 марок (фото: Укрпочта/Telegram)
Автор: Василина Копытко

"Укрпочта" выпускает новые марки "Украина на связи" о героях, которые восстанавливают коммуникации во время войны. Серия "Героические профессии" посвящена инженерам, операторам и почтальонам, которые держат страну на связи даже в самые сложные дни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрпочты" в Telegram.

Четыре истории на марках

"Когда вокруг - немая тишина, они возвращают голос. Когда оборванные провода и разрушенные дороги - они возвращают связь", - написали в "Укрпочте".

Каждая марка будет рассказывать отдельную историю о несокрушимых специалистах:

  • "оптика жизни" - инженеры, которые восстанавливают связь в разрушенных городах и селах;
  • "сигнал для всех" - операторы, возвращающие контакт с миром;
  • "посылка надежды" - почтальоны, которые, несмотря на обстрелы, доставляют не только посылки, но и спокойствие и веру;
  • "условия для связи" - специалисты, которые заботятся об устойчивости критической инфраструктуры.

Тираж и продажи

Общий тираж нового выпуска - 200 000 экземпляров. Автор дизайна - Антон Хрупин.

Предзаказать марки можно уже сейчас на postmark.ukrposhta.ua, а с 14 ноября их можно приобрести не только онлайн, но и в отделениях Укрпочты и филателистических магазинах.

Украина на связи: &quot;Укрпочта&quot; выпустит марки о героях, восстанавливающих коммуникации"Укрпочта" запускает новые марки (фото: Укрпочта/Telegram)

Читайте также о том, что ко Дню украинской письменности и языка "Укрпочта" анонсировала новую почтовую марку. Она призвана отразить богатство и идентичность украинской культуры через символы, знакомые каждому украинцу.

Ранее мы писали о том, что "Укрпочта" выпустила марку, посвященную спецподразделению ГУР "Артан". Тираж марки очень лимитированный - 1670 штук - и выпуск уже приобрел коллекционную ценность.

Читайте РБК-Украина в Google News
марка Укрпочта
