Україна на зв’язку: "Укрпошта" випустить марки про героїв, що відновлюють комунікації

Вівторок 11 листопада 2025 14:27
Нова серія складатиметься із 4 марок (фото: Укрпошта/Telegram)
Автор: Василина Копитко

"Укрпошта" випускає нові марки "Україна на зв’язку" про героїв, які відновлюють комунікації під час війни. Серія "Героїчні професії" присвячена інженерам, операторам і поштарям, що тримають країну на зв’язку навіть у найскладніші дні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрпошти" у Telegram.

Чотири історії на марках

"Коли навколо - німа тиша, вони повертають голос. Коли обірвані дроти та зруйновані дороги - вони повертають зв’язок", - написали в "Укрпошті".

Кожна марка розповідатиме окрему історію про незламних фахівців:

  • "оптика життя" - інженери, які відновлюють зв’язок у зруйнованих містах і селах;
  • "сигнал для всіх" - оператори, що повертають контакт зі світом;
  • "посилка надії" - поштарі, які попри обстріли доставляють не лише посилки, а й спокій та віру;
  • "умови для зв’язку" - фахівці, які дбають про стійкість критичної інфраструктури.

Тираж і продаж

Загальний тираж нового випуску - 200 000 екземплярів. Автор дизайну - Антон Хрупін.

Передзамовити марки можна вже зараз на postmark.ukrposhta.ua, а з 14 листопада їх можна придбати не лише онлайн, а й у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях.

Україна на зв’язку: &quot;Укрпошта&quot; випустить марки про героїв, що відновлюють комунікації"Укрпошта" запускає нові марки (фото: Укрпошта/Telegram)

Читайте також про те, що до Дня української писемності та мови "Укрпошта" анонсувала нову поштову марку. Вона покликана відобразити багатство та ідентичність української культури через символи, знайомі кожному українцю.

Раніше ми писали про те, що "Укрпошта" випустила марку, присвячену спецпідрозділу ГУР "Артан". Тираж марки дуже лімітований - 1670 штук - і випуск вже набув колекційної цінності.

марка Укрпошта
