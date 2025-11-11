Україна на зв’язку: "Укрпошта" випустить марки про героїв, що відновлюють комунікації
"Укрпошта" випускає нові марки "Україна на зв’язку" про героїв, які відновлюють комунікації під час війни. Серія "Героїчні професії" присвячена інженерам, операторам і поштарям, що тримають країну на зв’язку навіть у найскладніші дні.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрпошти" у Telegram.
Чотири історії на марках
"Коли навколо - німа тиша, вони повертають голос. Коли обірвані дроти та зруйновані дороги - вони повертають зв’язок", - написали в "Укрпошті".
Кожна марка розповідатиме окрему історію про незламних фахівців:
- "оптика життя" - інженери, які відновлюють зв’язок у зруйнованих містах і селах;
- "сигнал для всіх" - оператори, що повертають контакт зі світом;
- "посилка надії" - поштарі, які попри обстріли доставляють не лише посилки, а й спокій та віру;
- "умови для зв’язку" - фахівці, які дбають про стійкість критичної інфраструктури.
Тираж і продаж
Загальний тираж нового випуску - 200 000 екземплярів. Автор дизайну - Антон Хрупін.
Передзамовити марки можна вже зараз на postmark.ukrposhta.ua, а з 14 листопада їх можна придбати не лише онлайн, а й у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях.
"Укрпошта" запускає нові марки (фото: Укрпошта/Telegram)
