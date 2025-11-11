Україна на зв’язку: "Укрпошта" випустить марки про героїв, що відновлюють комунікації

"Укрпошта" випускає нові марки "Україна на зв’язку" про героїв, які відновлюють комунікації під час війни. Серія "Героїчні професії" присвячена інженерам, операторам і поштарям, що тримають країну на зв’язку навіть у найскладніші дні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрпошти" у Telegram .

Чотири історії на марках

"Коли навколо - німа тиша, вони повертають голос. Коли обірвані дроти та зруйновані дороги - вони повертають зв’язок", - написали в "Укрпошті".

Кожна марка розповідатиме окрему історію про незламних фахівців:

"оптика життя" - інженери, які відновлюють зв’язок у зруйнованих містах і селах;

"сигнал для всіх" - оператори, що повертають контакт зі світом;

"посилка надії" - поштарі, які попри обстріли доставляють не лише посилки, а й спокій та віру;

"умови для зв’язку" - фахівці, які дбають про стійкість критичної інфраструктури.

Тираж і продаж

Загальний тираж нового випуску - 200 000 екземплярів. Автор дизайну - Антон Хрупін.

Передзамовити марки можна вже зараз на postmark.ukrposhta.ua, а з 14 листопада їх можна придбати не лише онлайн, а й у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях.

"Укрпошта" запускає нові марки (фото: Укрпошта/Telegram)