Тираж лимитирован. В Киеве показали марку, посвященную спецподразделению ГУР "Артан"
В Киеве презентовали коллекционную почтовую марку, посвященную "Артану". Это спецподразделение активных боевых действий Главного управления разведки Минобороны.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Церемония спецпогашения прошла при участии начальника ГУР Кирилла Буданова, гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского, бригадного генерала с позывным "Философ", командира "Артана" Виктора Торкотюка и бойцов подразделения.
Тираж марки лимитирован - 1670 штук - и уже сейчас выпуск приобрел коллекционную ценность.
"Обычно, когда мы гасим марку ГУР МО, потом что-то гасится на территории врага. Подразделения Главного управления разведки, пожалуй, чемпионы мира по уничтожению врага", - сказал во время церемонии Смилянский.
Фото: почтовая марка, посвященная "Артану" (пресс-служба ГУР)
Каждый набор включает нумерованный марочный лист из 6 марок, конверт и специальный штемпель спецпогашения. Каждая марка в наборе посвящена отдельным операциям "Артана".
"Марка - это фиксация исторических событий. Сделано уже много, но еще много предстоит сделать. Убежден, что девиз "Артана" - Знаем. Находим. Уничтожаем - будет реализован максимально", - подчеркнул Буданов.
По словам бригадного генерала с позывным "Философ", ГУР не нуждается в дополнительном представлении, и, несомненно, на сегодня "Артан" - одно из сильнейших в когорте подразделений специального назначения не только в Украине, но и в мире.
"Это - наша работа, наши люди, очень много тех, кто приложил усилия, чтобы реализовать операции. Это память, которую передадут следующим поколениям. Спасибо каждому воину "Артана". Эти марки - о каждом из вас, от первой ротации до сегодняшних операций", - добавил командир спецподразделения Виктор Торкотюк.
Приобрести коллекционную марку можно на сайте "Укрпочты".
Что известно о подразделении "Артан"
Спецподразделение было сформировано во время полномасштабного российского вторжения в Украину из добровольцев. Известно благодаря дерзким и уникальным операциям. Воины отличились в битвах за Киевскую, Донецкую и Харьковскую области, Бахмут, Купянск, Часов Яр, а также выполняли сложные операции во вражеском тылу.
Одна из первых боевых миссий - высадка во временно оккупированном Энергодаре, с задачей максимум - освободить Запорожскую АЭС. Для этого спецназовцы на лодках форсировали Днепр, провели диверсионную работу, вступали в огневой контакт с врагом, однако главную задачу выполнить не удалось.
Во время битвы за Бахмут "артановцы" закрывали проблемные позиции, а также помогали удерживать трассу Часов Яр-Константиновка, чтобы враг не замкнул Силы обороны в кольцо. В Черном море обеспечивали оборону острова Змеиный после его освобождения, но наиболее известной операцией стало возвращение "вышек Бойко".
"Артан" участвовал и в операциях на территории временно оккупированного Крыма в октябре 2023 года. Воины высаживались на западном побережье, на Тендровской и Кинбурнской косах, атаковали врага, а после выполнения задания - успешно отошли.
В начале 2024 года разведчики "Артана" сумели забрать тело украинского летчика, сбитого оккупантами еще в начале полномасштабного вторжения. Его самолет упал посреди минного поля, и почти два года наши военные не могли зайти на оккупированную территорию на Запорожском направлении.
Напомним, в августе 2024 года спецназовцы "Артана" высадилась на Тендровской косе и уничтожили вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушили фортификационные укрепления оккупантов.
А несколько месяцев назад воины "Артана" были задействованы в операции, в рамках которой удалось уничтожить полк россиян и зачистить 400 гектаров леса в Харьковской области.