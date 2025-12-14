Украина не остановится: Зеленский объяснил действия в случае провала мирных усилий США

Украина не рассматривает поражение мирного процесса как конец пути к завершению войны с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил в общении с медиа.
По его словам, даже в случае провала нынешних дипломатических усилий государство будет вынуждено искать новые механизмы для достижения мира.
Отвечая на вопрос о возможном сценарии для Украины в случае срыва мирного урегулирования, он подчеркнул, что ситуацию следует воспринимать реалистично, но без уныния.
"Если не получается тот или иной процесс по мирному урегулированию этой войны, окончание давления на Россию, это как бег на большую дистанцию, как марафон. Надо брать себя в руки, находить другой путь и снова делать все, чтобы эта война закончилась", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что в таком случае необходимо находить другой путь и снова делать все, чтобы эта война закончилась.
Администрация Белого дома подготовила проект мирного соглашения, который рассматривали как основу для завершения войны. В первоначальном варианте документ состоял из 28 пунктов. После замечаний и предложений со стороны Украины и европейских союзников план пересмотрели и сократили примерно до 20 положений.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно с государствами ЕС сформировала собственную позицию по мирному урегулированию и в ближайшее время передаст ее США. Он уточнил, что параллельно ведется работа над тремя ключевыми документами - рамочным соглашением, пакетом гарантий безопасности и планом послевоенного восстановления.
В Кремле сообщили, что не ознакомились с обновленной версией американского плана после последних контактов между Вашингтоном и Киевом, при этом подчеркнув, что многие его положения могут быть неприемлемыми для Москвы.
Также стало известно, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планирует встречу в Берлине с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским. Переговоры рассматривают как важный элемент усилий Белого дома по продвижению мирного урегулирования в Украине.
В то же время Владимир Зеленский отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о том, что якобы только он критикует американский мирный план. Также он рассказал, что Украина не ведет прямого диалога с Россией, а все сигналы от Кремля сейчас передаются через Соединенные Штаты Америки.