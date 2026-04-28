RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Удары по Туапсе Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Украина сделала заявление после обмена археолога Бутягина между Польшей и РФ

17:20 28.04.2026 Вт
3 мин
Как именно Киев собирается достать россиянина?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский археолог Александр Бутягин (скриншот видео)

Офис Генпрокурора продолжит заочно преследовать археолога Александра Бутягина несмотря на то, что Польша отдала его России в рамках обмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОГП и заявление спикера МИД Георгия Тихого на онлайн-брифинге.

"Офис Генпрокурора и в дальнейшем будет использовать все доступные процессуальные механизмы процедуры заочного преследования для привлечения Александра Бутягина к ответственности за совершение преступлений против Украины и ее культурного наследия", - говорится в заявлении.

Речь идет о национальных и международных механизмах для привлечения российского археолога к ответственности за совершение преступлений против Украины и ее культурного наследия. Это будет происходить по процедуре заочного преследования.

В Офисе генпрокурора отметили, что Украина последовательно настаивала на экстрадиции Бутягина для привлечения его к уголовной ответственности.

Польские компетентные органы в рамках рассмотрения запроса предоставили надлежащую оценку материалам и признали их достаточными для решения вопроса о выдаче археолога Украине.

Реакция МИД Украины

"Украина с сожалением узнала о том, что вопреки предыдущему вполне справедливому решению польского суда российский гражданин, который обоснованно подозревается в совершении преступления на территории Украины - в частности в вывозе из Крыма культурных ценностей, - все же не был экстрадирован в Украину", - сказал Тихий.

Он отметил, что страна-агрессор цинично использует этот политико-правовой эпизод для оправдания оккупации Крыма и эксплуатации ВОТ россиянами.

"Относительно этого кейса Бутягина и других подобных ситуаций Украина продолжит применение соответствующих юридических механизмов и будет работать также в юрисдикциях партнеров", - подчеркнул спикер МИД.

Что известно о деле Бутягина

Александр Бутягин - 54-летний российский ученый, который с 1993 года работает в Эрмитаже. С конца 90-х годов он руководил экспедициями в оккупированной ныне Керчи.

Археолога задержали в начале декабря 2025 года в Польше. Сотрудники Агентства внутренней безопасности действовали по поручению варшавской прокуратуры, когда Бутягин направлялся транзитом из Нидерландов на Балканы.

Украина инкриминирует ученому умышленное частичное уничтожение археологического комплекса "Древний город Мирмекион" в Крыму. Убытки от незаконных работ на объекте культурного наследия оцениваются в более 200 млн гривен.

В конце 2025 года Киев обратился в Варшаву с запросом об экстрадиции Бутягина для привлечения его к уголовной ответственности за незаконные раскопки на оккупированном полуострове.

Однако сегодня, 28 апреля, Польша в рамках обмена с Россией передала ей Бутягина. Это подтвердил польский глава МИД Радослав Сикорский и The Guardian со ссылкой на росСМИ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияКрымПольша