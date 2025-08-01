ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Гороскопы Спорт Советы Интересное
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Александрия" прекратила борьбу в Европе: разгром от "Партизана" и скандал с флагом

Пятница 01 августа 2025 00:04
UA EN RU
"Александрия" прекратила борьбу в Европе: разгром от "Партизана" и скандал с флагом ФК "Александрия" (фото: fco.com)
Автор: Екатерина Урсатий

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА украинская "Александрия" во второй раз уступила сербскому "Партизану".

О результате матча сообщает РБК-Украина.

"Александрия" завершила выступления в Лиге конференций

Подопечные Валерия Нестеренко активно начали матч, однако первыми моментами не воспользовались, в частности шанс упустил Безерра.

Ключевым эпизодом стала 13-я минута, когда "Александрия" осталась в меньшинстве из-за удаления Беиратше.

Этот эпизод сразу же привел к пропущенному мячу - Йован Милошевич реализовал штрафной удар, точно пробив в дальний угол ворот Шевченко.

Несмотря на численное меньшинство, украинская команда продолжала создавать моменты, однако с реализацией были существенные проблемы.

А вот защитные ошибки снова стали роковыми, ведь на 23-й минуте Милошевич удвоил преимущество после очередной обрезки, а уже в конце первого тайма оформил хет-трик, пробив с разворота в ближний угол.

На 58-й минуте ситуация для "Александрии" осложнилась еще больше, второе предупреждение получил Тео Ндика, оставив команду вдевятером. Впрочем, через три минуты арбитр удалил и игрока "Партизана" - Стойкович получил вторую желтую карточку.

Впоследствии сербы провели серию замен, одна из которых принесла результат, Вукотич довел счет до 4:0.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. Второй матч

"Партизан" - "Александрия" - 4:0

Голы: Милошевич (13) Милошевич (23) Милошевич (45) Вукотич (63)

Скандал с запретом флага Украины

Перед началом игры украинская делегация столкнулась с неожиданным запретом - игрокам "Александрии" не разрешили выйти на поле с государственным флагом. Клуб обнародовал заявление, в котором отметил, что сине-желтый флаг - это символ несокрушимости, и игроки всегда выходили и будут выходить с ним, несмотря ни на что.

"Мы - это Украина. И Украина всегда будет с нами, в наших сердцах и, несомненно, в наших руках", - говорится в официальном заявлении клуба.

Предыдущее поражение "Александрии"

Первый матч между клубами состоялся 25 июля в польском Катовице, где украинский клуб временно проводит домашние матчи еврокубков. Встреча завершилась неудачным результатом для украинского клуба - поражение со счетом 0:2.

Сербы владели игровым преимуществом и смогли реализовать свои моменты, в то время как "Александрия" создавала возможности, но не смогла воплотить их в забитые мячи.

К сожалению, реванш не удался, и в ответном матче "Александрия" снова уступила.

Что дальше

На этом "Александрия" завершает свой еврокубковый путь. Это первая потеря среди украинских клубов в евросезоне-2025/26.

Зато "Партизан" проходит дальше и в третьем раунде встретится с победителем пары "Мидтьюлланн" - "Хиберниан".

Ранее мы писали о победе донецкого "Шахтера" над турецким "Бешикташем" во 2-м раунде квалификации.

Также читайте, как житомирское "Полесье" пробилось в 3 круг Лиги конференций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Футбол
Новости
Россияне не смогут полностью перейти на реактивные "Шахеды": эксперт назвал причину
Россияне не смогут полностью перейти на реактивные "Шахеды": эксперт назвал причину
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции