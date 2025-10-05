Украина снова под атакой российских "Шахедов": где риск ударов

Воздушные удары россиян

Россияне продолжают регулярные обстрелы ударными дронами населенных пунктов Украины.

Вечером 5 октября в Харькове прогремели более десяти взрывов. В городе фиксируются перебои с электроэнергией.

Также в воскресенье враг впервые за полномасштабную войну атаковал FPV-дроном с оптиковолоконной связью. Поврежден автомобиль возле жилого дома.

Днем 5 октября российские беспилотники обстреляли два автомобиля неподалеку Купянска на Харьковщине. В результате атаки погибли два человека и ранен волонтер.

Комбинированный ракетно-дроновой удар

В ночь на 5 октября Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине с использованием большого количества беспилотников, крылатых ракет из стратегической авиации и аэробаллистических ракет "Кинжал".

Главной целью обстрела были Львов и Львовская область.

Также большие разрушения зафиксированы в Запорожье, Сумах, Чернигове.

Подробнее обо всех последствиях ночной атаки по Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.