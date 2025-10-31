ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Украина уничтожила 48% российских "Панцирей", - Малюк

Киев, Пятница 31 октября 2025 16:57
Украина уничтожила 48% российских "Панцирей", - Малюк Иллюстративное фото: украинские воины уничтожают российские "Панцири" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники активно уничтожают российские комплексы ПВО "Панцирь". Уже есть значительные успехи.

Об этом во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского заявил глава СБУ Василий Малюк, сообщает РБК-Украина.

Малюк подчеркнул, что у России очень сильная противовоздушная оборона. При этом лучше всего работают по украинским дальнобойным дронам комплексы "Панцирь".

"С начала 2025 года по сегодняшний день мы уничтожили 48% вражеских "Панцирей". Это сегодня приоритет, он определен президентом Украины", - добавил он.

По словам главы СБУ, Россия производит около 30 таких комплексов в год, однако число уничтоженных значительно превышает этот показатель.

"Панцирь-С1" и "Панцирь-С2"

Стоит заметить, что комплекс "Панцирь-С1" был принят на вооружение ВС РФ в ноябре 2012 года.

Его Россия использует для обеспечения защиты важных объектов от воздушных угроз: самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотников и высокоточных боеприпасов.

По конструкции "Панцирь-С1" сочетает в себе ракетное вооружение и автоматическую пушечную артиллерию

Комплекс может уничтожать цели в радиусе до 20 километров на высоте до 15 километров по высоте. При этом пушки работают в радиусе до 4 километров и высоте до 3 километров.

Существует и модернизированная версия "Панцирь-С2", которая может поражать цели на еще более далеких расстояниях.

Также "Панцирь-С2" оборудован модернизированной поисковой SOTS-радарной системой, повышающей дальность обнаружения до более чем 40 километров.

К слову, именно "Панцирь-С2" дроны Службы безопасности Украины уничтожили несколько дней назад во временно оккупированном Крыму. Стоимость такого комплекса составляет около 20 млн долларов.

