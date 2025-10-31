ua en ru
Україна знищила 48% російських "Панцирів", - Малюк

Київ, П'ятниця 31 жовтня 2025 16:57
UA EN RU
Україна знищила 48% російських "Панцирів", - Малюк Ілюстративне фото: українські воїни знищують російські "Панцирі" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники активно знищують російські комплекси ППО "Панцир". Вже є значні успіхи.

Про це під час брифінгу президента України Володимира Зеленського заявив голова СБУ Василь Малюк, повідомляє РБК-Україна.

Малюк підкреслив, що у Росії дуже сильна протиповітряна оборона. При цьому найкраще працюють по українських далекобійних дронах комплекси "Панцир".

"З початку 2025 року до сьогодні ми знищили 48% ворожих "Панцирів". Це сьогодні пріоритет, він визначений президентом України", - додав він.

За словами голови СБУ, Росія виробляє близько 30 таких комплексів на рік, проте кількість знищених значно перевищує цей показник.

"Панцир-С1" і "Панцир-С2"

Варто зауважити, що комплекс "Панцир-С1" був прийнятий на озброєння ЗС РФ у листопаді 2012 року.

Його Росія використовує для забезпечення захисту важливих об'єктів від повітряних загроз: літаків, вертольотів, крилатих ракет, безпілотників і високоточних боєприпасів.

За конструкцією "Панцир-С1" поєднує в собі ракетне озброєння і автоматичну гарматну артилерію

Комплекс може знищувати цілі в радіусі до 20 кілометрів на висоті до 15 кілометрів по висоті. При цьому гармати працюють у радіусі до 4 кілометрів і висоті до 3 кілометрів.

Існує і модернізована версія "Панцир-С2", яка може вражати цілі на ще більш далеких відстанях.

Також "Панцир-С2" обладнаний модернізованою пошуковою SOTS-радарною системою, що підвищує дальність виявлення до більш ніж 40 кілометрів.

До слова, саме "Панцир-С2" дрони Служби безпеки України знищили кілька днів тому в тимчасово окупованому Криму. Вартість такого комплексу становить близько 20 млн доларів.

