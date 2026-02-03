Украина меняет план обороны: что решил Зеленский

Читайте также: Зеленский поручил Шмыгалю подготовить новый план обороны Украины

Основные положения указа

Согласно документу, президент постановил:

Утвердить новую структуру плана обороны Украины. Само содержание структуры имеет гриф "для служебного использования".

Отменить предыдущую структуру, утвержденную аналогичным указом еще 3 марта 2020 года.

Поручение правительству и силовым структурам

Кабмину глава государства поручил обеспечить разработку нового плана обороны в соответствии с обновленной структурой. К этому процессу привлекут:

Службу безопасности Украины;

Службу внешней разведки Украины;

Национальный банк.

После разработки готовый план обороны должен быть внесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

План обороны Украины

Согласно закону "Об обороне Украины", План обороны - это не один документ, а целая совокупность документов, определяющих, как государство готовится к защите и как оно будет действовать в случае вооруженной агрессии.

План охватывает все сферы жизни государства, а не только военные действия. Он определяет содержание, объемы и исполнителей мероприятий по следующим направлениям:

Военное: непосредственный отпор агрессии силами обороны.

Экономическое: перевод национальной экономики на работу в условиях военного положения.

Информационное и правовое: защита информационного пространства и работа органов власти.

Социальное и организационное: подготовка населения и территорий к обороне, гражданская защита.

Содержание такого плана не разглашается по соображениям безопасности.