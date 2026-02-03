Украина меняет план обороны: что решил Зеленский

Президент Владимир Зеленский утвердил обновленную структуру плана обороны Украины. Документ предполагает разработку нового плана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.
Согласно документу, президент постановил:
Кабмину глава государства поручил обеспечить разработку нового плана обороны в соответствии с обновленной структурой. К этому процессу привлекут:
После разработки готовый план обороны должен быть внесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Согласно закону "Об обороне Украины", План обороны - это не один документ, а целая совокупность документов, определяющих, как государство готовится к защите и как оно будет действовать в случае вооруженной агрессии.
План охватывает все сферы жизни государства, а не только военные действия. Он определяет содержание, объемы и исполнителей мероприятий по следующим направлениям:
Содержание такого плана не разглашается по соображениям безопасности.
