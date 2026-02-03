RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украина меняет план обороны: что решил Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Президент Владимир Зеленский утвердил обновленную структуру плана обороны Украины. Документ предполагает разработку нового плана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

Читайте также: Зеленский поручил Шмыгалю подготовить новый план обороны Украины

Основные положения указа

Согласно документу, президент постановил:

  • Утвердить новую структуру плана обороны Украины. Само содержание структуры имеет гриф "для служебного использования".
  • Отменить предыдущую структуру, утвержденную аналогичным указом еще 3 марта 2020 года.

Поручение правительству и силовым структурам

Кабмину глава государства поручил обеспечить разработку нового плана обороны в соответствии с обновленной структурой. К этому процессу привлекут:

  • Службу безопасности Украины;
  • Службу внешней разведки Украины;
  • Национальный банк.

После разработки готовый план обороны должен быть внесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

План обороны Украины

Согласно закону "Об обороне Украины", План обороны - это не один документ, а целая совокупность документов, определяющих, как государство готовится к защите и как оно будет действовать в случае вооруженной агрессии.

План охватывает все сферы жизни государства, а не только военные действия. Он определяет содержание, объемы и исполнителей мероприятий по следующим направлениям:

  • Военное: непосредственный отпор агрессии силами обороны.
  • Экономическое: перевод национальной экономики на работу в условиях военного положения.
  • Информационное и правовое: защита информационного пространства и работа органов власти.
  • Социальное и организационное: подготовка населения и территорий к обороне, гражданская защита.

Содержание такого плана не разглашается по соображениям безопасности. 

