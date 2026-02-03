Україна змінює план оборони: що вирішив Зеленський

Президент Володимир Зеленський затвердив оновлену структуру плану оборони України. Документ передбачає розробку нового плану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.
Згідно з документом, президент постановив:
Кабміну глава держави доручив забезпечити розробку нового плану оборони відповідно до оновленої структури. До цього процесу залучать:
Після розроблення готовий план оборони має бути внесений на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Відповідно до закону "Про оборону України", План оборони - це не один документ, а ціла сукупність документів, які визначають, як держава готується до захисту і як вона діятиме в разі збройної агресії.
План охоплює всі сфери життя держави, а не тільки військові дії. Він визначає зміст, обсяги та виконавців заходів за такими напрямами:
Зміст такого плану не розголошується з міркувань безпеки.
До слова, вчора, 2 лютого, глава української держави продовжив санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа.