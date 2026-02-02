Зеленский продлил санкции против Фирташа и соратника Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкционные решения, которые касаются бывшего олигарха Дмитрия Фирташа и Тараса Козака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы государства.
Удар по активам Фирташа
По словам президента, Украина синхронизирует санкционную политику с Великобританией.
"Первое: продолжаем санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа и в рамках синхронизации применяем санкции против его близкого окружения и подконтрольной ему компании", - сообщил Зеленский.
Он подчеркнул, что все субъекты, связанные с Россией и ее структурами, должны быть заблокированы.
Санкции против соратника Медведчука
Второй блок решений касается активов окружения Виктора Медведчука.
"Продлеваем санкции против одного из ближайших соратников Виктора Медведчука, а именно против Тараса Козака и восьми связанных с ним компаний", - отметил президент.
Зеленский добавил, что эти лица избрали сторону агрессора задолго до начала полномасштабного вторжения, поэтому государство будет продолжать системно противодействовать каждому такому субъекту.
Фирташ и Козак
Стоит заметить, что Украина ввела санкции против Дмитрия Фирташа, поскольку предприятия "титанового бизнеса" Фирташа поставляли сырье на военные заводы России.
При этом Британия ввела санкции против олигарха за незаконное присвоение активов украинской газотранспортной сети и подкуп чиновников для получения лицензий на добычу ископаемых.
В 2014 году его в Вене задержала австрийская полиция.
К слову, недавно австрийский суд отклонил запрос США на экстрадицию Фирташа.
В то же время санкции против Тараса Козака применили, поскольку его структуры были причастны к схемам по поставкам угля с оккупированных территорий Донбасса.
Также Козак был номинальным владельцем телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые использовались для антиукраинской пропаганды.