Зеленский продлил санкции против Фирташа и соратника Медведчука

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы государства.

Удар по активам Фирташа

По словам президента, Украина синхронизирует санкционную политику с Великобританией.

"Первое: продолжаем санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа и в рамках синхронизации применяем санкции против его близкого окружения и подконтрольной ему компании", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что все субъекты, связанные с Россией и ее структурами, должны быть заблокированы.

Санкции против соратника Медведчука

Второй блок решений касается активов окружения Виктора Медведчука.

"Продлеваем санкции против одного из ближайших соратников Виктора Медведчука, а именно против Тараса Козака и восьми связанных с ним компаний", - отметил президент.

Зеленский добавил, что эти лица избрали сторону агрессора задолго до начала полномасштабного вторжения, поэтому государство будет продолжать системно противодействовать каждому такому субъекту.