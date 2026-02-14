Украина меняет подход к мобилизации: когда могут ввести новые правила

Ставка на контрактную службу

По словам Вениславского, одним из ключевых направлений изменений является увеличение количества военнослужащих, которые будут проходить службу по контракту. Ожидается, что это позволит уменьшить долю мобилизации и сделать службу более прогнозируемой для граждан.

"Когда мы обеспечим максимальное привлечение граждан к контракту, а минимизируем количество мобилизованных, это сможет существенно сместить акценты в мобилизационных мероприятиях", - отметил он.

Вениславский подчеркнул, что значительная часть мобилизованных готова подписать контракт сроком от двух до пяти лет, который будет предусматривать финансовые стимулы и более четкие гарантии социальной и правовой защиты.

В то же время, по его словам, вопрос требует согласования с правительством, в частности с Министерством финансов, из-за необходимости обеспечения соответствующих выплат.

Когда могут представить новые подходы

По словам Вениславского, наработанные изменения планируют вынести на широкое обсуждение уже в ближайшее время - ориентировочно в феврале-марте.

"Я думаю, что в краткосрочной перспективе, там февраль-март, мы уже это вынесем для широкого обсуждения, для коммуникации и для принятия в парламенте", - сказал он.

Ожидается, что новые подходы позволят сместить акцент с принудительной мобилизации на контрактную форму службы, что должно уменьшить количество конфликтов и сделать систему более предсказуемой.