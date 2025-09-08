ua en ru
Били Гофф и уничтожали Паолини: топ-5 побед украинок на турнирах Grand Slam в 2025 году (видео)

Понедельник 08 сентября 2025 16:06
Фото: Элина Свитолина пробилась в четвертьфиналы на двух "мэйджорах" года (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Открытый чемпионат США, накануне финишировавший в Нью-Йорке стал последним турниром Grand Slam в текущем году. Учитывая это, можно подвести промежуточные итоги, в частности - вспомнить наиболее яркие выступления украинок на "мэйджорах".

РБК-Украина составила рейтинг пяти важнейших побед отечественных теннисисток на самых престижных соревнованиях в 2025-м.

Самая успешная Свитолина и рекорды "Ролан Гаррос"

Будем откровенны, каких-то выдающихся достижений наши теннисистки на крупнейших турнирах в 2025 году не показали. На уровне была только Свитолина, которая выходила в четвертьфинальные стадии на двух соревнованиях - Открытом чемпионате Австралии и "Ролан Гаррос".

Французский турнир можно вспомнить также в контексте новых национальных достижений. Впервые на уровне "Грэнд Слэм" в основную сетку турнира попали сразу шесть украинок (Свитолина, Костюк, Ястремская, Калинина, Стародубцева и Соболева). Четверо из них (кроме Костюк и Соболевой) успешно преодолели первый круг, что тоже произошло впервые в истории.

Топ-5 самых ярких побед

Ну а теперь о наиболее успешных поединках украинок на "мэйджорах"-2025.

5. Юлия Стародубцева - Анастасия Потапова - 7:6, 6:2 ("Ролан Гаррос", 2-й круг)

"Нейтральная" россиянка в мировом рейтинге опережала на тот момент пятую ракетку Украины почти на 50 позиций и, конечно, считалась явной фавориткой.

В первой партии россиянка имела сет-пойнт, однако Юлия все же смогла сравнять счет, а затем победила на тай-брейке. Неудача сломала Потапову морально, и во втором сете Стародубцева уверенно довершила дело.

4. Даяна Ястремская - Диана Шнайдер - 7:5, 7:5 ("Ролан Гаррос", 2-й круг)

Ястремская находилась в рейтинге на 48-й строчке, тогда как "нейтральная" россиянка - на 12-й. Поединок начался для нашей соотечественницы настоящим провалом - 0:4. Но после этого она ответила рывком - 5:0 и успешно завершила партию. Второй сет тоже прошел в равной борьбе, но уже без сногсшибательных сюжетов. Он также завершился в пользу украинки.

3. Элина Свитолина - Жасмин Паолини (Италия) - 2:6, 6:4, 6:0 (Australian Open, 3-й круг)

В поединке с 4-й ракеткой мира Свитолина уступила в первой партии. Однако во второй - значительно улучшила свою игру и смогла сравнять счет по сетам. В последней партии украинка не дала сопернице взять ни одного гейма, и выиграла "всухую".

2. Даяна Ястремская - Коко Гофф (США) - 7:6, 6:1 ("Уимблдон", 1-ый круг)

Уже на старте Уимблдонского турнира украинка выбила 2-ю ракетку мира. В стартовом сете Даяна заставила звездную американку постоянно защищаться и повела 5:2. Гофф перевела игру в тай-брейк, где Ястремская ее уже не отпустила (7:3). Во второй партии американка окончательно морально сломалась и все закончилось разгромом от Ястремской.

1. Элина Свитолина - Жасмин Паолини - 4:6, 7:6, 6:1 ("Ролан Гаррос", 4-й круг)

Паолини пострадала от Свитолиной на двух "мэйджорах" подряд. О непростом матче в Австралии мы упомянули выше. Но поединок на "Ролан Гаррос" по градусу напряжения превзошел и его.

Поединок в очередной раз продемонстрировал выдающиеся бойцовские качества лучшей теннисистки Украины. Проиграв первую партию, во второй она была на волоске от поражения - соперница имела два матчбола. Свитолина отыгралась и перевела партию на тай-брейк. Там Паолини получила третий матч-пойнт, но Элина завоевала три очка подряд и в итоге выиграла. Третий сет Свитолина на волне успеха завершила с убедительным преимуществом.

Ранее мы рассказали, какие места занимают украинки в мировом рейтинге после завершения US Open-2025.

Также читайте о новом достижении Марты Костюк в топ-100 WTA.

