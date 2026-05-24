Украина собрала все остатки "Орешника" и передала на экспертизу

23:29 24.05.2026 Вс
1 мин
Остатков собрали даже больше, чем ожидали
aimg Екатерина Коваль
Фото: российский мобильный межконтинентальный межконтинентальный баллистический ракетный комплекс (Getty Images)

Все остатки баллистической ракеты "Орешник", примененной во время ночной атаки на Киев, собраны и переданы на исследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Читайте также: Сгорели ТРЦ и рынок, разрушены дома: репортаж РБК-Украина с Лукьяновки в Киеве

Что известно

Власюк отметил, что остатков собрали больше, чем ожидалось - все передано специалистам для изучения.

Несмотря на то что ночь была "очень тяжелой", эффективность удара "Орешником" оказалась низкой.

Что такое "Орешник"

"Орешник" - российская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности, разработанная на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26. Летит со скоростью около 3 километров в секунду - в 10 раз быстрее звука.

Дальность поражения до 5 500 километров. Может нести как обычные, так и ядерные боеголовки, в том числе разделяемые боевые блоки индивидуального наведения.

Впервые Россия применила "Орешник" в ноябре 2024 года - по Днепру. Стоимость одной ракеты оценивается от 40 до 100 млн долларов

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что Россия ударила "Орешником" по Киевской области, ракета попала в районе Белой Церкви.

Накануне атаки Зеленский предупредил, что по данным американских и европейских партнеров Россия готовится ударить "Орешником" и призвал украинцев использовать укрытие.

