Україна зібрала всі залишки "Орєшника" і передала на експертизу

Усі залишки балістичної ракети "Орєшник", застосованої під час нічної атаки на Київ, зібрані і передані на дослідження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.
Що відомо
Власюк зазначив, що залишків зібрали більше, ніж очікувалося — все передано фахівцям для вивчення.
Незважаючи на те що ніч була "дуже важкою", ефективність удару "Орєшником" виявилася низькою.
Що таке "Орєшник"
"Орєшник" - російська гіперзвукова балістична ракета середньої дальності, розроблена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26. Летить зі швидкістю близько 3 кілометрів на секунду - у 10 разів швидше за звук.
Дальність ураження до 5 500 кілометрів. Може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, у тому числі розділяються бойові блоки індивідуального наведення.
Вперше Росія застосувала "Орєшник" у листопаді 2024 року - по Дніпру. Вартість однієї ракети оцінюється від 40 до 100 млн доларів
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що Росія вдарила "Орєшником" по Київщині, ракета влучила в районі Білої Церкви.
Напередодні атаки Зеленський попередив, що за даними американських та європейських партнерів Росія готується вдарити "Орєшником" і закликав українців використовувати укриття.