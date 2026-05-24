Обстріл Києва Війна в Україні

Україна зібрала всі залишки "Орєшника" і передала на експертизу

23:29 24.05.2026 Нд
1 хв
Залишків зібрали навіть більше, ніж очікували
aimg Катерина Коваль
Фото: російський мобільний міжконтинентальний балістичний ракетний комплекс (Getty Images)

Усі залишки балістичної ракети "Орєшник", застосованої під час нічної атаки на Київ, зібрані і передані на дослідження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Що відомо

Власюк зазначив, що залишків зібрали більше, ніж очікувалося — все передано фахівцям для вивчення.

Незважаючи на те що ніч була "дуже важкою", ефективність удару "Орєшником" виявилася низькою.

Що таке "Орєшник"

"Орєшник" - російська гіперзвукова балістична ракета середньої дальності, розроблена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26. Летить зі швидкістю близько 3 кілометрів на секунду - у 10 разів швидше за звук.

Дальність ураження до 5 500 кілометрів. Може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, у тому числі розділяються бойові блоки індивідуального наведення.

Вперше Росія застосувала "Орєшник" у листопаді 2024 року - по Дніпру. Вартість однієї ракети оцінюється від 40 до 100 млн доларів

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що Росія вдарила "Орєшником" по Київщині, ракета влучила в районі Білої Церкви.

Напередодні атаки Зеленський попередив, що за даними американських та європейських партнерів Росія готується вдарити "Орєшником" і закликав українців використовувати укриття.

