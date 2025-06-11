Украина одолела Новую Зеландию на турнире в Канаде: Зинченко принес победу первым касанием

После обидного поражения от Канады на старте международного товарищеского турнира в Торонто, сборная Украины должна была реабилитироваться во втором матче - против Новой Зеландии. И это ей частично удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
Международный турнир Canadian Shield
Украина - Новая Зеландия - 2:1
Голы: Гуцуляк, 54, Зинченко, 75 - Стаменич, 59
Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров, как и обещал, выпустил на матч с новозеландцами сильно обновленный состав. Из тех, кто начинал игру с Канадой, в старте вышли только Забарный и Тымчик. В то же время, из числа игроков, которые не выходили на поле в первом матче, снова остались на скамейке запасных - Мартынюк, Бондаренко и Таловеров.
С капитанской повязкой "сине-желтых" вывел на поле Забарный, На традиционном фотографировании перед матчем наши футболисты развернули не только флаг Украины, но и фото пожаров в Киеве после обстрелов в ночь на 10 июня.
Сборная Украины перед матчем показала фото пожаров после обстрелов Киева (фото: УАФ)
Стартовый состав сборной на игру был таким: Лунин - Тымчик, Чеберко, Забарный, Михайличенко - Михайленко, Назарина, Пихаленок - Зубков, Кабаев, Гуцуляк.
Интересным решением тренерского штаба стало то, что без Яремчука и при отсутствии другого форварда в составе, функции номинального нападающего выполнял Гуцуляк. Нельзя сказать, что житомирец был идеальным на этой позиции, но свой момент он получил.
Уже на 16-й минуте Пихаленок вырезал подачу в штрафную и Гуцуляк с угла вратарской пробил головой в противоход вратарю. Наш футболист делал все правильно, но суперсейв осуществил кипер соперников Крокомб.
Кроме этого момента у "сине-желтых" был еще один супершанс, когда на 32-й минуте Кабаев метров с 10-ти расстреливал ворота дезориентированного Крокомба, но не попал в створ.
В целом украинцы доминировали до перерыва, имели ощутимое преимущество во владении мячом и по ударам. Но, кроме вышеперечисленных двух моментов, ничего острого создать не смогли.
После перерыва "сине-желтые" сразу пошли вперед и довольно быстро забили гол.
На 54-й минуте Забарный разогнал атаку диагональной передачей на Кабаева. Тот слева отдал на линию штрафной на Гуцуляка, а номинальный форвард украинцев точно пробил в левый угол.
Гуцуляк открыл счет (фото: УАФ)
Впрочем, радовались наши недолго. Соперники будто проснулись и стали довольно активно действовать у ворот Лунина. Создать что-то с игры им не удавалось, а вот стандарт новозеландцы реализовали на отлично.
На 59-й минуте, после высоченной подачи с углового Уэйн перепрыгнул Тымчика и головой сбросил в центр штрафной, где Стаменич также головой точно пробил под перекладину.
После этого Ребров стал делать замены, бросая в бой, в том числе и проверенных футболистов. На 66-й минуте Таловеров, Мартынюк и Яремчук поменяли Чеберко, Михайличенко и Кабаева.
А еще через восемь минут Цыганков вышел на поле вместо Зубкова, а Зинченко поменял Михайленко.
И замены сразу сработали. Уже на 75-й минуте дебютант сборной Украины - Мартынюк с левого фланга выполнил прострел, а Зинченко из зоны 11-метрового первым же касанием вывел Украину вперед.
Зинченко вышел и сразу забил (фото: УАФ)
На 86-й минуте Ребров сделал еще одну замену: Шапаренко вышел вместо Пихаленка.
В концовке новозеландцы попытались сделать что-то похожее на массированный финальный штурм. Соперники даже немного потолкались на поле. Последние минуты заставили поволноваться, но все завершилось хорошо.
Сборная Украины во втором матче в Канаде не показала чего-то особенного. А в целом в двух играх больше разочаровала, чем порадовала. Но завершила заокеанскую вылазку победой. И это, безусловно, положительный момент.
Матчами в Канаде сборная Украины завершила сезон-2024/25. А на старте нового "сине-желтых" ждет тяжелое и сверхважное испытание: отборочный турнир к ЧМ-2026.
Первый матч - уже 5 сентября. А соперники - главные фавориты нашей группы, сборная Франции. Которая накануне в великолепном стиле выиграла бронзовые награды Лиги наций УЕФА.
Ранее рассказали, кого ИИ выбрал главным фаворитом Клубного чемпионата мира.
Также писали, что легендарный итальянский клуб, где играли Баджо, Пирло и Гвардиола, оказался на грани исчезновения.