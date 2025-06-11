Україна здолала Нову Зеландію на турнірі в Канаді: Зінченко приніс перемогу першим дотиком

Після прикрої поразки від Канади на старті міжнародного товариського турніру в Торонто, збірна України мала реабілітуватися в другому матчі – проти Нової Зеландії. І це їй частково вдалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
Міжнародний турнір Canadian Shield
Україна – Нова Зеландія – 2:1
Голи: Гуцуляк, 54, Зінченко, 75 - Стаменіч, 59
Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров, як і обіцяв, випустив на матч з новозеландцями сильно оновлений склад. З тих, хто розпочинав гру з Канадою, в старті вийшли лише Забарний та Тимчик. Натомість, з числа гравців, які не виходили на поле в першому матчі, знову залишились на лаві запасних – Мартинюк, Бондаренко і Таловєров.
З капітанською пов'язкою "синьо-жовтих" вивів на поле Забарний, На традиційному фотографуванні перед матчем наші футболісти розгорнули не лише прапор України, а й фото пожеж у Києві після обстрілів у ніч проти 10 червня.
Збірна України перед матчам показала фото пожеж після обстрілів Києва (фото: УАФ)
Стартовий склад збірної на гру був таким: Лунін – Тимчик, Чеберко, Забарний, Михайліченко – Михайленко, Назарина, Піхальонок – Зубков, Кабаєв, Гуцуляк.
Цікавим рішенням тренерського штабу стало те, що без Яремчука та за відсутності ішого форварда у складі, функції номінального нападника виконував Гуцуляк. Не можна сказати, що житомирець був ідеальним на цій позиції, але свій момент він отримав.
Вже на 16-й хвилині Піхальонок вирізав подачу до штрафного і Гуцуляк з кута воротарського пробив головою в протихід воротарю. Наш футболіст робив усе правильно, але суперсейв здійсним кіпер суперників Крокомб.
Окрім цього моменту в "синьо-жовтих" був ще один супершанс, коли на 32-й хвилині Кабаєв метрів з 10-ти розстрілював ворота дезорієнтованого Крокомба, але не влучив у площину.
Загалом українці домінували до перерви, мали відчутну перевагу у володінні м'ячем та за ударами. Але, крім перелічених вище двох моментів, нічого гострого створити не змогли.
По перерві "синьо-жовті" одразу пішли вперед і доволі швидко забили гол.
На 54-й хвилині Забарний розігнав атаку діагональною передачею на Кабаєва. Той зліва віддав на лінію штрафного на Гуцуляка, а номінальний форвард українців розвернувся і точно пробив у лівий кут.
Гуцуляк відкрив рахунок (фото: УАФ)
Втім, раділи наші недовго. Суперники ніби прокинулися і стали доволі активно діяти біля воріт Луніна. Створити щось з гри їм не вдавалось, а ось стандарт новозеландці реалізували на відмінно.
На 59-й хвилині, після височенної подачі з кутового Вейн перестрибнув Тимчика і головою скинув в центр штрафного, де Стаменіч також головою точно пробив під перекладину.
Після цього Ребров став робити заміни, кидаючи в бій, зокрема, й перевірених футболістів. На 66-й хвилині Таловєров, Мартинюк і Яремчук поміняли Чеберка, Михайліченка та Кабаєва.
А ще через вісім хвилин Циганков вийшов на поле замість Зубкова, а Зінченко поміняв Михайленка.
І заміни одразу спрацювали. Вже на 75-й хвилині дебютант збірної України – Мартинюк з лівого флангу виконав простріл, а Зінченко із зони 11-метрового першим же дотиком вивів Україну вперед.
Зінченко вийшов і одразу забив (фото: УАФ)
На 86-й хвилині Ребров зробив ще одну заміну: Шапаренко вийшов замість Піхальонка.
У кінцівці новозеландці спробували зробити щось схоже на масований фінальний штурм. Змусили похвилюватися, але нічого не досягли.
Збірна України в другому матчі в Канаді не показала чогось особливого. А загалом у двох іграх більш розчарувала, ніж порадувала. Але завершила заокеанську вилазку перемогою. І це, безумовно, позитивний момент.
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