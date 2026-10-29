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Украина совершила одну из самых масштабных атак на Москву: у Путина отреагировали

11:20 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Украина совершила одну из самых масштабных атак на Москву: у Путина отреагировали Фото: Дмитрий Песков, спикер Кремля (Getty Images)
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Россия настроена продолжать войну против Украины, поскольку ВСУ наносят удары по РФ даже во время важных для страны-агрессорки политических событий.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

Важно понимать, что минувшей ночью Силы обороны Украины атаковали территорию России сотнями ударных беспилотников.

Хотя Минобороны РФ не раскрывает их точного количества, известно, что речь идет о более чем 1200 дронах.

На фоне последних событий мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в направлении столицы РФ и окружающего региона летели 613 БПЛА.

"Большинство беспилотников нейтрализовали силы ПВО Минобороны на дальних подступах. 231 беспилотник уничтожили на подлете к Москве", - утверждает он.

По подсчетам ТАСС, минувшей ночью Украина совершила одну из самых масштабных атак на Москву и столичный регион за последний год.

На атаку украинских военных уже отреагировал спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что российские силы ПВО смогли отразить воздушное нападение.

"Атаки во время саммита "Россия - Африка" в очередной раз подчеркивают, что СВО должно продолжаться", - цинично заявил Песков.

Стоит отметить, что сейчас в Москве проходит саммит "Россия – Африка". В столицу РФ прибыли представители 48 африканских стран, а на самом саммите выступает Владимир Путин. На фоне последних событий центр города перекрыт, а мобильный интернет работает с перебоями.

Между тем, в Минобороны РФ заявили, что ночью 29 октября сбивали украинские дроны над территориями:

  • Брянской области,
  • Белгородской области,
  • Курской области,
  • Калужской области,
  • Тульской области,
  • Смоленской области;
  • Липецкой области,
  • Воронежской области,
  • Тверской области,
  • Орловской области,
  • Рязанской области,
  • Владимирской области,
  • Самарской области,
  • Саратовской области,
  • Пензенской области,
  • Ростовской области,
  • Московского региона,
  • Республики Башкортостан,
  • Удмуртская Республика.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что минувшей ночью Россия атаковала разные украинские регионы 112 дронами - уже известно, сколько обезвредили силы ПВО.

Также мы писали, как сейчас развивается ситуация на фронте и где ВСУ имеют успехи.

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