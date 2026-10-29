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Операция "Велес" помешала армии РФ закрепиться на севере Купянска, - ISW

10:09 29.10.2026 Чт
3 мин
aimg Юлия Капитонова
Операция "Велес" помешала армии РФ закрепиться на севере Купянска, - ISW Фото: СОУ снова сорвали планы врага (Getty Images)
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В рамках операции "Велес" Силы обороны Украины сорвали попытки российских захватчиков закрепиться на севере Купянска в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Операция "Велес" и ее результаты

Американские аналитики обращают внимание на официальное заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное еще 27 октября.

Тогда глава государства подтвердил, что в ходе операции "Велес" на Купянском направлении украинские военные преодолели более 15 км по подземным трубопроводам.

Позже спикер Объединенной группировки сил Украины Виктор Трегубов сообщил, что расчистка трубопроводов в рамках этой операции предотвратила проникновение российских военных в северную часть Купянска.

По его словам, российские оккупанты, которые проникли в город ранее, сейчас рассредоточены по позициям в его северных районах.

Ситуация в Сумской области

Российские войска атаковали на севере Сумской области, однако подтвержденных данных об их продвижении нет. В Минобороны РФ заявили о захвате Бариловки, расположенной к северо-востоку от Сум. В то же время в 8-м корпусе ВСУ опровергли эту информацию, подчеркнув, что населенный пункт остается под контролем украинских защитников.

Россия пытается создать вдоль границы с Сумской областью буферную зону, которую ее войска могли бы удерживать в обороне. Тем временем Силы обороны Украины продолжали наносить удары по военным объектам противника в приграничных районах РФ.

В частности, Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" вблизи Ржавы и радиолокационной станции возле Малого Городкова в Курской области. Кроме того, украинские военные нанесли удар по станции радиоэлектронной борьбы вблизи Семячек в Брянской области.

Ситуация в Харьковской области

К северо-востоку от Харькова российские военные недавно пытались проникнуть в район Малой Волчи. На геолокированных видеозаписях, опубликованных 27 октября, видно, как украинские защитники наносят удар по позициям противника к югу от этого населенного пункта.

В то же время Минобороны РФ заявило о захвате Алисовки, расположенной к северу от Харькова. Российский военный блогер утверждал, что в операции участвовали подразделения 1431-го мотострелкового полка. Однако подтверждений продвижения российских войск в этом районе нет.

На Лиманском направлении российские силы также пытались проникнуть на украинские позиции с севера. На геолокированных видеозаписях, опубликованных 28 октября, зафиксирован удар украинских военных по российскому военнослужащему к востоку от Зеленой Долины после вероятного проникновения противника.

Несмотря на предыдущие неудачи, российское командование продолжает реализовывать план охвата украинского оборонительного пояса с северо-запада. Среди приоритетных задач оккупантов остаются захват Лимана и попытки форсировать Северский Донец.

Ситуация на Донбассе

27-28 октября российские войска продолжали локальные наступательные действия к востоку от Славянска и Краматорска, однако не добились успехов. Кроме того, оккупанты повторно атаковали Краматорск: после первого удара они нанесли удар по пожарным, прибывшим ликвидировать его последствия.

Российское командование пытается развивать наступление с востока в направлении Славянска, Краматорска и Дружковки, чтобы усилить давление на украинскую линию обороны в Донецкой области. На этом участке фронта российские военные недавно проникли в Клиновое, расположенное к северу от Константиновки. По данным украинского военного источника от 28 октября, противник пытается закрепиться к юго-востоку от населенного пункта после предыдущего захвата Безымянного и Попсаного.

Дальнейшее продвижение российских сил в этом районе может создать угрозу флангам Алексеево-Дружковки. В то же время оккупанты пытаются приблизиться к городу с востока, а к Константиновке продвигаются с юга и юго-запада.

Напомним, недавно в Силах обороны Украины рассказали о ситуации в Купянске после операции "Велес".

Также РБК-Украина рассказывало, сколько российских захватчиков удалось ликвидировать и взять в плен во время этой спецоперации.

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