Україна здійснила одну з наймасштабніших атак на Москву: у Путіна відреагували

Росія налаштована продовжувати війну проти України, оскільки ЗСУ завдають удари по РФ навіть під час важливих для країни-агресорки політичних подій.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТАСС ".

Важливо розуміти, що минулої ночі Сили оборони України атакували територію Росії сотнями ударних безпілотників.

Хоча Міноборони РФ не розкриває їхньої точної кількості, відомо, що йдеться про понад 1200 дронів.

На тлі останніх подій мер Москви Сергій Собянін заявив, що в напрямку столиці РФ та навколишнього регіону летіли 613 БпЛА.

"Більшість безпілотників нейтралізували сили ППО Міноборони на дальніх підступах. 231 безпілотник знищили на підльоті до Москви", - стверджує він.

За підрахунками ТАСС, минулої ночі Україна здійснила одну з наймасштабніших атак на Москву та столичний регіон за останній рік.

На атаку українських військових уже відреагував речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що російські сили ППО змогли відбити повітряний напад.

"Атаки під час саміту "Росія - Африка" вкотре підкреслюють, що СВО має тривати", - цинічно заявив Пєсков.

Варто зазначити, що зараз у Москві проходить саміт "Росія - Африка". До столиці РФ прибули представники 48 африканських країн, а на самому саміті виступає Володимир Путін. На тлі останніх подій центр міста перекритий, а мобільний інтернет працює з перебоями.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що вночі 29 жовтня збивали українські дрони над територіями: