Украина закрывает небо и стабилизировала фронт, - Сибига

11:30 11.05.2026 Пн
2 мин
Сибига рассказал в Брюсселе о новой реальности на войне
aimg Елена Чупровская
Украина закрывает небо и стабилизировала фронт, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина вышла из самой тяжелой зимы с лучшими позициями: фронт стабилизирован, а процент сбивания вражеских дронов достиг 90%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Фронт и небо

Сибига заявил, что после прошлой зимы Украина стала сильнее - прежде всего благодаря поддержке партнеров.

"На поле боя мы стабилизировали фронт. Мы стабилизировали фронт, и также находимся в позиции, когда закрываем небо", - сказал он.

По его словам, сейчас Украина сбивает до 90% воздушных объектов, которыми Россия атакует страну.

Кроме успехов в обороне, Сибига также говорил о давлении на Москву.

"Мы также проводим очень эффективные специальные дальнобойные санкции, и они работают", - сообщил министр.

Украина закрывает небо и стабилизировала фронт, - СибигаФото: министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал о состоянии фронта (инфографика РБК-Украина)

Министр подчеркнул, что приехал в Брюссель с ощущением нового импульса. На повестке дня - безопасность и усилия для достижения мира.

"Мы стараемся использовать любую возможность, чтобы приблизить справедливый и всеобъемлющий мир", - отметил Сибига.

Он также рассказал о новой роли Европы в мирном процессе. По его словам, главный трек переговоров происходит под руководством США - и он остается необходимым. Однако Европа может играть собственную, дополнительную роль.

"Мы говорим не об альтернативном мирном треке, а о дополнительном", - уточнил министр.

Напомним, накануне РБК-Украина сообщало, что Сибига едет в Брюссель на переговоры с НАТО и Евросоюзом - в том числе по усилению обороноспособности Украины и продвижению мирного процесса.

Тем временем, как сообщает РБК-Украина, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят позицию блока относительно возможных переговоров с Россией.

Хантавирус на лайнере: что ждет 5 украинцев, которые оказались на борту
