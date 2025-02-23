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Украина занимается разработкой аналогов систем Patriot, - Зеленский

Киев, Воскресенье 23 февраля 2025 18:24
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Украина занимается разработкой аналогов систем Patriot, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине работают над созданием собственных систем противовоздушной обороны. В частности, речь об аналогах Patriot.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что Украина все еще не получила все системы Patriot, которые партнеры обещали предоставить в июле прошлого года в ходе саммита НАТО в Вашингтоне.

"Занимаемся этими вопросами, занимаемся системами ПВО и занимаемся украинскими аналогами", - рассказал Зеленский.

Patriot для Украины

Напомним, в июле прошлого года в ходе саммита НАТО в Вашингтоне союзники пообещали предоставить Украине.

В частности, как заявлял в ходе саммита 46-й президент США Джо Байден, Украине пообещали предоставить пять дальнобойных систем противовоздушной обороны. Речь шла о системах Patriot от Германии, США, Румынии и Нидерландов, а также об одной системе SAMP/T от Италии.

Было известно о том, что Украина получила обещанные системы как минимум от Германии и Румынии

Стоит заметить, что системы Patriot играют важную роль в защите украинского неба. Они способны сбивать вражеские баллистические ракеты. Всего у Украины только два типа систем, которые могут сбивать баллистику, - Patriot и SAMP/T.

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