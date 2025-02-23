Україна займається розробкою аналогів систем Patriot, - Зеленський
В Україні працюють над створенням власних систем протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про аналоги Patriot.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції.
Глава держави підкреслив, що Україна все ще не отримала всі системи Patriot, які партнери обіцяли надати в липні минулого року під час саміту НАТО у Вашингтоні.
"Займаємося цими питаннями, займаємося системами ППО і займаємося українськими аналогами", - розповів Зеленський.
Patriot для України
Нагадаємо, у липні минулого року під час саміту НАТО у Вашингтоні союзники пообіцяли надати Україні.
Зокрема, як заявляв під час саміту 46-й президент США Джо Байден, Україні пообіцяли надати п'ять далекобійних систем протиповітряної оборони. Йшлося про системи Patriot від Німеччини, США, Румунії та Нідерландів, а також про одну систему SAMP/T від Італії.
Було відомо про те, що Україна отримала обіцяні системи щонайменше від Німеччини та Румунії
Варто зауважити, що системи Patriot відіграють важливу роль у захисті українського неба. Вони здатні збивати ворожі балістичні ракети. Загалом в України лише два типи систем, які можуть збивати балістику, - Patriot і SAMP/T.
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