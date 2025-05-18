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Украина согласовала план обмена "1000 на 1000": завтра будет доклад Зеленскому

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина завершает подготовку к масштабному обмену пленными в формате "1000 на 1000". Уже завтра план действий представят президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сегодня принял участие в заседании Совета Координационного штаба по вопросам военнопленных, которое провели по поручению президента Зеленского.

Ключевой темой заседания - стал будущий обмен военнопленных в формате "1000 на 1000".

"Работаем над тем, чтобы наши люди как можно скорее были дома. По результатам переговоров в Стамбуле удалось достичь важной договоренности: обмен 1000 на 1000. Это непростой и чувствительный процесс, который требует четкой координации всех государственных структур", - подчеркнул Рустем Умеров.

По его словам, именно поэтому Совет Координационного штаба, который объединяет все ключевые институции: Минобороны, ГУР, СБУ, СВР, МВД и Офис омбудсмена - собрался, чтобы согласовать совместный план действий и как можно быстрее реализовать эту договоренность.

Как сообщил министр обороны, о наработанных решениях, по результатам заседания, завтра состоится доклад президенту.

"На этом не останавливаемся. Украина последовательно выступает за обмен "всех на всех". И мы движемся к этой цели - шаг за шагом. Чтобы освободить всех наших военнопленных", - заявил глава Умеров.

 

Обмен пленными "1000 на 1000"

Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли переговоры между делегациями из Украины и России. Стороны в течение более часа обсуждали вопросы, связанные с прекращением войны в Украине.

После встречи Умеров рассказал, что стороны договорились об обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Вскоре это подтвердила и российская сторона.

Вскоре после этого представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина уже начала обрабатывать списки лиц, которые будут возвращены домой.

А руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что надеется на масштабный обмен пленными между Украиной и Россией уже на следующей неделе.

Вчера мы писали, что СБУ уже формирует списки российских военных, которых могут передать РФ.

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Владимир ЗеленскийОбмен пленнымиВойна России против Украины