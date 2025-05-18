Украина согласовала план обмена "1000 на 1000": завтра будет доклад Зеленскому

Министр обороны Украины Рустем Умеров сегодня принял участие в заседании Совета Координационного штаба по вопросам военнопленных, которое провели по поручению президента Зеленского.

Ключевой темой заседания - стал будущий обмен военнопленных в формате "1000 на 1000".

"Работаем над тем, чтобы наши люди как можно скорее были дома. По результатам переговоров в Стамбуле удалось достичь важной договоренности: обмен 1000 на 1000. Это непростой и чувствительный процесс, который требует четкой координации всех государственных структур", - подчеркнул Рустем Умеров.

По его словам, именно поэтому Совет Координационного штаба, который объединяет все ключевые институции: Минобороны, ГУР, СБУ, СВР, МВД и Офис омбудсмена - собрался, чтобы согласовать совместный план действий и как можно быстрее реализовать эту договоренность.

Как сообщил министр обороны, о наработанных решениях, по результатам заседания, завтра состоится доклад президенту.

"На этом не останавливаемся. Украина последовательно выступает за обмен "всех на всех". И мы движемся к этой цели - шаг за шагом. Чтобы освободить всех наших военнопленных", - заявил глава Умеров.