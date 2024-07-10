Италия увеличит военную помощь Украине до 1,7 млрд евро в следующем году, - СМИ

Италия увеличит военную помощь Украине в 2025 году до 1,7 млрд евро. Такое обязательство на себя возьмет премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите НАТО, который сейчас проходит в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

Издание отмечает, что это доля Италии в 40-миллиардной помощи Украине, которую обсуждает НАТО. Половина взносов (гибко распределенных между прямой военной помощью, товарами и услугами, а также обучением) поступит от США, еще 20 миллиардов евро - от европейских стран Североатлантического альянса.

В 2022 году Рим пообещал передавать Украине военную помощь на сумму около 1,2 миллиарда евро каждый год.