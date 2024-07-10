ua en ru
Ср, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Италия увеличит военную помощь Украине до 1,7 млрд евро в следующем году, - СМИ

Среда 10 июля 2024 13:10
UA EN RU
Италия увеличит военную помощь Украине до 1,7 млрд евро в следующем году, - СМИ Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Италия увеличит военную помощь Украине в 2025 году до 1,7 млрд евро. Такое обязательство на себя возьмет премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите НАТО, который сейчас проходит в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

Издание отмечает, что это доля Италии в 40-миллиардной помощи Украине, которую обсуждает НАТО. Половина взносов (гибко распределенных между прямой военной помощью, товарами и услугами, а также обучением) поступит от США, еще 20 миллиардов евро - от европейских стран Североатлантического альянса.

В 2022 году Рим пообещал передавать Украине военную помощь на сумму около 1,2 миллиарда евро каждый год.

Помощь Украине от Италии

На сегодняшний день Италия предоставила Украине 8 пакетов военной помощи, включая зенитные ракеты, артиллерийские орудия, бронетехнику и боеприпасы.

Итальянские инструкторы также обучают украинских военных использовать западное оружие.

Хотя точные типы и количество поставленного оружия не разглашаются, оно играет существенную роль в укреплении обороноспособности Украины.

Ранее сообщалось, что Италия передаст SAMP/T Украине в рамках нового пакета помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Война России против Украины Помощь Украине
NEWS
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине