Италия увеличит военную помощь Украине до 1,7 млрд евро в следующем году, - СМИ
Италия увеличит военную помощь Украине в 2025 году до 1,7 млрд евро. Такое обязательство на себя возьмет премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите НАТО, который сейчас проходит в Вашингтоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.
Издание отмечает, что это доля Италии в 40-миллиардной помощи Украине, которую обсуждает НАТО. Половина взносов (гибко распределенных между прямой военной помощью, товарами и услугами, а также обучением) поступит от США, еще 20 миллиардов евро - от европейских стран Североатлантического альянса.
В 2022 году Рим пообещал передавать Украине военную помощь на сумму около 1,2 миллиарда евро каждый год.
Помощь Украине от Италии
На сегодняшний день Италия предоставила Украине 8 пакетов военной помощи, включая зенитные ракеты, артиллерийские орудия, бронетехнику и боеприпасы.
Итальянские инструкторы также обучают украинских военных использовать западное оружие.
Хотя точные типы и количество поставленного оружия не разглашаются, оно играет существенную роль в укреплении обороноспособности Украины.
Ранее сообщалось, что Италия передаст SAMP/T Украине в рамках нового пакета помощи.
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