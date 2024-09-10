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Сибига попросил в Австралии передать ВСУ списанную технику: что может получить Украина

Вторник 10 сентября 2024 19:03
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Сибига попросил в Австралии передать ВСУ списанную технику: что может получить Украина Фото: министр иностранных дел Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим коллегой из Австралии Пенни Вонгом. Они обсудили возможную помощь ВСУ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Twitter.

Глава МИД Украины отметил, что Украина ранее уже получала помощь от Австралии. Однако, по его словам, предоставляя Киеву уже выведенную из баланса военную технику партнеры экономят собственные ресурсы, а Украина таким образом повышает свою обороноспособность.

"Во время телефонного разговора с Пенни Вонг я поблагодарил Австралию за поддержку и проинформировал свою коллегу о наших приоритетных оборонных потребностях. Австралийские Bushmaster доказали свою эффективность на поле боя, и мы намерены расширять наше сотрудничество по этим и другим бронированным машинам", - написал Сибига. .

Он также отметил, что кроме военной помощи Украина заинтересована в списанном оборудовании, в том числе в большом количестве уже списанной бронетехники, и других образцов.

Что известно о Bushmaster

Bushmaster – это австралийский бронеавтомобиль, разработанный компанией Thales Australia для транспортировки войск в боевых условиях. Он обеспечивает высокий уровень защиты от мин и баллистических угроз, может перевозить до 10 человек и оборудован для боевых действий в условиях сложной местности.

Bushmaster имеет хорошую проходимость, оснащен разными видами вооружения и используется для транспортных, разведывательных и боевых миссий. Однако он менее защищен транспортер австралийской армии, хотя его защита должна противостоять 5,56-мм и 7,62-мм шарам, обломкам гранат, патронов и взрыву мины с 6 кг взрывчатого вещества.

Bushmaster для Украины

Еще в апреле 2022 года Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster общей стоимостью 38 млн. долларов. А в октябре 2022 стало известно, что Австралия направила Украине еще 30 бронетранспортеров Bushmaster.

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