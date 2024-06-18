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Таяни: Италия передаст SAMP/T Украине в рамках нового пакета, остальное содержание - секрет

Рим, Вторник 18 июня 2024 16:05
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Таяни: Италия передаст SAMP/T Украине в рамках нового пакета, остальное содержание - секрет Фото: Антонио Таяни, глава МИД Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Италия предоставит Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T в рамках девятого пакета военной помощи. Полное содержание пакета держат в секрете.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky TG24.

У министра в ходе слушаний перед членами комитетов по иностранным делам Палаты депутатов и Сената Италии поинтересовались, будет ли новый пакет военной помощи Украине включать дальнобойные ракеты.

"Он (пакет - ред.) будет представлен комитету парламентского контроля безопасности Италии, существует секретность", - ответил глава МИД.

Таяни согласился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто, что если снять секретность с военной помощи Украине, которую ввело предыдущее правительство, то таких проблемных вопросов больше не будет. Это касается и стоимости переданной помощи.

"Единственное, что известно, - это то, что для защиты неба над Украиной будет отправлена оборонительная батарея SAMP/T", - добавил министр.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 18 июня, итальянское издание Fatto Quotidiano написало о том, что Италия может предоставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow в рамках нового пакета военной помощи.

Такие ракеты украинские защитники уже получают от Британии и Франции. Они могут уничтожать цели на расстоянии до 300 километров.

Также ранее Таяни подтверждал решение Италии передать Украине уже вторую батарею SAMP/T, которая эффективна против баллистики.

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