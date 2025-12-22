Украина запустила новые маршруты поставок газа
Украина совместно с европейскими партнерами открыла два новых межгосударственных маршрута импорта природного газа - Route 2 и Route 3 в рамках инициативы "Вертикальный коридор".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ExPro.
Как отмечается, регуляторы Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Греции одобрили соответствующие совместные продукты бронирования мощностей для импорта природного газа.
Главной особенностью новых маршрутов является их экономическая привлекательность. Все операторы стран-участниц согласовали скидку 25% на стандартный месячный тариф. Более того, "Оператор ГТС Украины" вместе с болгарским ICGB предложили значительную для региона скидку - 46%.
Сейчас продукты доступны только для месячного бронирования через единый аукцион с фиксированной ценой. Весь газ по этим маршрутам направляется исключительно в Украину.
Маршрут Route 2
Этот маршрут разработан специально для поставок газа из терминала Александруполис (Греция).
Он позволяет транспортировать топливо через сети Болгарии, Румынии и Молдовы непосредственно в украинские хранилища. Топливо по этому маршруту следует: : Amfitriti (Греция) - Komotini (IGB) - Stara Zagora (Болгария) - Negru Voda 1 / Kardam (Румыния) - Isaccea 1 / Orlovka (Украина) - Kaushany (Молдова) - Grebenyky (Украина).
На январь 2026 года была предложена мощность в 4,89 млн куб. м в сутки. В то же время, компании не забронировали мощности для импорта на январь.
Маршрут Route 3
Маршрут ориентирован на импорт газа из Азербайджана через Трансадриатический газопровод (TAP).
Он совпадает с логистикой Route 2 после точки соединения в Греции: Komotini (IGB вход из TAP) - Stara Zagora (Болгария) - Negru Voda 1 / Kardam (Румыния) - Isaccea 1 / Orlovka (Украина) - Kaushany (Молдова) - Grebenyky (Украина).
Как и в предыдущем случае, предложение составило 4,89 млн куб. м в сутки.
22 декабря 2025 года прошли первые аукционы по бронированию мощностей по совместному продукту Route 1 - от греческого LNG-терминала Revithoussa в Украину, который функционирует с июля этого года.
В то же время компании пока не забронировали мощности на январь, что эксперты связывают с ограниченным временем на подготовку, ведь окончательные условия утвердили лишь за несколько дней до торгов.
С начала года по этому маршруту в Украину уже было поставлено более 60 млн куб. м газа. На январь для бронирования предлагались мощности объемом почти 2,3 млн куб. м в сутки.
Напомним, правительство Украины договорилось с греческой стороной о скидке в размере 50% на услугу по транспортировке природного газа через территорию этой страны на север - для дальнейших поставок к границе Украины.
Также сообщалось, что Украина возобновила импорт газа Трансбалканским маршрутом. По состоянию на ноябрь, импорт ресурса по этому маршруту составил 1,1 млн кубических метров.
Удары по газовой инфраструктуре Украины
Как известно, осенью российские войска начали системные удары по газовой инфраструктуре Украины. Самая масштабная атака состоялась в ночь на 3 октября, когда под обстрел попали объекты "Нафтогаза" в Харьковской и Полтавской областях.
Уже 5 октября оккупанты снова нанесли удары по газодобывающим и распределительным объектам, что привело к прямым попаданиям и разрушению гражданской инфраструктуры, которая обеспечивает украинцев газом в период отопительного сезона.
В дальнейшем атаки продолжались: в ночь на 8 ноября был зафиксирован девятый массированный обстрел энергетических объектов с начала октября.
А 9 декабря российские войска с помощью ударных дронов снова атаковали газовую инфраструктуру, повредив критически важное оборудование.