Новая тактика и развитие оружия. Зеленский и Федоров обсудили изменения в Минобороны

Киев, Понедельник 05 января 2026 17:53
UA EN RU
Новая тактика и развитие оружия. Зеленский и Федоров обсудили изменения в Минобороны Фото: Михаил Федоров, первый вице-премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с первым вице-премьером Михаилом Федоровым форматы изменений в Минобороны, которые тот готовится ввести на новой должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Доклад Федорова

Как отметил Зеленский после разговора с Федоровым, главный принцип в работе Минобороны - технологичность должна сохранять жизни украинских воинов.

"Россия в этой войне имеет одно значительное преимущество, а именно возможность давить масштабом ударов, масштабом штурмов на Украину. Мы должны и должны соответствовать более активному применению технологий, более быстрому развитию новых видов оружия, новой тактике", - добавил президент.

Он обратил внимание, что с самого начала войны Минцифры остается активным источником инноваций для сферы обороны Украины. Речь о развитии рынков оружия, применении дронов, современной связи.

По словам Зеленского, хоть Украина и преданна дипломатии и хочет завершить войну как можно скорее, Россия не демонстрирует такого подхода. Поэтому противодействовать нужно при помощи большей технологичности и трансформации сферы обороны.

"Обсудили форматы изменений, которые Михаил Федоров готов ввести в должности министра обороны Украины. Через неделю Михаил представит необходимые проекты решений. Рассчитываю, что в парламенте поддержат такое усиление", - добавил глава украинского государства.

Потери РФ за последние месяцы

Также Федоров доложил о реализации разных направлений модернизации сферы обороны Украины. В частности, в декабре 2025 года подтверждено на видео уже 35 тысяч уничтоженных оккупантов.

При этом за ноябрь было 30 тысяч подтвержденных поражений, а за октябрь - 26 тысяч поражений.

"Очевидно, что технологии работают эффективно. Четко увеличивается поставка дронов в войска. Готовим наши новые особые форматы усиления дроновой составляющей нашей защиты", - сказал президент.

Федоров станет министром обороны

Напомним, 2 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Михаилу Федорову стать министром обороны.

Стоит заметить, что для того, чтобы Федоров занял эту должность, его кандидатуру должна поддержать Верховная Рада.

