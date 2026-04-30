Украина запускает оборонную коалицию с Европой: что известно о CORPUS
Украина вместе с европейскими странами запустила новую коалицию CORPUS, которая должна изменить подход к оборонным закупкам и сделать их более согласованными и эффективными.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В коалицию CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support) вошли закупочные агентства Украины, Финляндии, Италии, Норвегии, Швеции и Великобритании. Соответствующий меморандум стороны подписали 30 апреля.
По словам директора директората Министерства обороны Украины Артема Романюкова, новая структура станет "разветвленной системой закупочных агентств стран-партнеров".
"Это позволит лучше планировать закупки, формировать надежные цепи поставок, выявлять слабые звенья", - отметил он.
В рамках этой инициативы Украина сможет поделиться с партнерами практическим опытом обеспечения войска, полученным во время полномасштабной войны, а те, в свою очередь, смогут получить доступ к практическим решениям, которые уже работают в реальных условиях.
Директор Агентства оборонных закупок Украины ДОТ Арсен Жумадилов подчеркнул, что сотрудничество предусматривает обмен как технологиями, так и подходами к управлению закупками.
Фото: директор по логистическим услугам Минобороны Великобритании Джон Фарроу и директор АОЗ Арсен Жумадилов (Агентство оборонных закупок ДОТ)
"Это и система Dot-Chain, в рамках которой мы запустили, по сути, квази-рыночные механизмы обеспечения нашего войска. Это различные системы для складского учета, управленческого учета. То, каким образом эти системы между собой взаимодействуют, что вообще используется", - пояснил он.
Жумадилов будет возглавлять коалицию в течение первого года, после чего председательство будет передаваться другим участникам на ротационной основе.
