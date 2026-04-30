Україна запускає оборонну коаліцію з Європою: що відомо про CORPUS

Україна разом із європейськими країнами запустила нову коаліцію CORPUS, яка має змінити підхід до оборонних закупівель і зробити їх більш узгодженими та ефективними.

До коаліції CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support) увійшли закупівельні агенції України, Фінляндії, Італії, Норвегії, Швеції та Великої Британії. Відповідний меморандум сторони підписали 30 квітня.

За словами директора директорату Міністерства оборони України Артема Романюкова, нова структура стане "розгалуженою системою закупівельних агенцій країн-партнерів".

"Це дозволить краще планувати закупівлі, формувати надійні ланцюги постачання, виявляти слабкі ланки", - зазначив він.

У межах цієї ініціативи Україна зможе поділитися з партнерами практичним досвідом забезпечення війська, отриманим під час повномасштабної війни, а ті, своєю чергою, зможуть отримати доступ до практичних рішень, які вже працюють у реальних умовах.

Директор Агенції оборонних закупівель України ДОТ Арсен Жумаділов наголосив, що співпраця передбачає обмін як технологіями, так і підходами до управління закупівлями.

Фото: директор із логістичних послуг Міноборони Британії Джон Фарроу та директор АОЗ Арсен Жумаділов (Агенція оборонних закупівель ДОТ)

"Це і система Dot-Chain, в межах якої ми запустили, по суті, квазі-ринкові механізми забезпечення нашого війська. Це різні системи для складського обліку, управлінського обліку. Те, яким чином ці системи між собою взаємодіють, що взагалі використовується", - пояснив він.

Жумаділов очолюватиме коаліцію протягом першого року, після чого головування передаватиметься іншим учасникам на ротаційній основі.